Raúl Jiménez vuelve a casa con triunfo y primeros minutos con Wolves
Tres años después, Raúl Jiménez volvió a vestir la camiseta del Wolverhampton, y lo hizo acompañado de un triunfo que le permite al mexicano y sus compañeros continuar avanzando en la Copa de la Liga después de derrotar al Port Vale de la cuarta división.
Tras su buen desempeño en la Copa del Mundo, el mexicano vio sus primeros minutos de acción con los Wolves dos semanas después de reportar con el equipo que estará disputando la segunda división de Inglaterra para la temporada 26/27.
Jiménez ingresó de cambio al minuto 70 en la goleada 3-0 sobre el Port Vale correspondiente a la ronda uno de la Carabao Cup, que marca la primera victoria del equipo en la campaña. Los tantos fueron obra de Adam Armstrong al 14, André Costa al 34, y Fer López al 43, para avanzar a la segunda etapa de la Copa de la Liga, el tercer trofeo de mayor importancia en Inglaterra.
Después de un penal atajado por los Wolves, el mexicano entró al campo con 20 minutos por jugar, acompañado de una ovación por parte de un estadio que extrañaba su presencia con la camiseta anaranjada. Raúl tuvo un disparo al arco en los últimos instantes del tiempo regular, pero el balón fue directo a las manos del arquero.
Sin mucha preocupación es que el Wolverhampton inicia su temporada antes de su debut en la Championship. Jiménez por su parte apunta a ser titular para el juego que estará teniendo su equipo el próximo viernes 14 de agosto ante Blackburn Rovers correspondiente a la primera jornada.
¿QUÉ SIGUE PARA RAÚL Y LOS LOBOS?
Antes de su inicio liguero, el lunes 10 de agosto se llevará a cabo el sorteo para la segunda ronda de la Copa de la Liga, en donde Wolverhampton ya espera rival. Para esta segunda fecha, 11 equipos de la Premier League se unirán a la competencia con los ganadores de la primera ronda.
Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur y el ex equipo del mexicano, Fulham, son algunos de los nombres que participarán del sorteo.
Para la segunda ronda los equipos juegan a nivel región, siendo divididos en norte y sur; esta segunda etapa de la Copa de la Liga estará iniciando en la semana del lunes 24 de agosto, por lo que Raúl tendrá un partido más de liga, ante el Preston, antes de un probable choque contra un equipo de Premier League, de donde formaba parte hace apenas tres meses.