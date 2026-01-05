Rayados afina la maquinaria: campeón en Guadalajara antes de enfrentar a Toluca
Rayados cerró su preparación rumbo al Clausura 2026 con el título del Cuadrangular Invernal Copa Pacífica, tras vencer 2-1 al Atlas en la final del torneo amistoso que conmemoró los 100 años de la Universidad de Guadalajara. Con goles de Omar Gálvez y Germán Berterame, el equipo regiomontano llega en buen momento a su debut liguero, donde recibirá al bicampeón Toluca.
Monterrey fue el único equipo del certamen que repitió alineación en sus partidos, una señal de continuidad que se reflejó en el control del juego, aunque no de inmediato en el marcador. Al minuto 18, Rayados tuvo la opción de abrir el marcador desde los once pasos, pero Berterame falló el penal tras una buena atajada de Antonio Sánchez, lo que impulsó anímicamente al Atlas.
Los rojinegros aprovecharon el momento y se adelantaron al 35’. En un tiro de esquina por el costado izquierdo, el arquero albiazul dejó el balón vivo en el segundo poste y Jorge San Martín apareció sin marca para empujar el 1-0, ventaja que se mantuvo hasta el descanso.
Para el segundo tiempo, la diferencia entre ambos equipos fue clara. Monterrey adelantó líneas y encontró el empate al 63’, luego de un error defensivo de Róber Pier, que permitió al canterano Omar Gálvez quedar mano a mano y definir con categoría. Rayados mantuvo la presión y terminó por darle la vuelta al marcador al 82’, cuando César Ramosconcedió un rebote tras un disparo de larga distancia y Germán Berterame apareció oportuno para marcar el gol del título.
Con el campeonato, Rayados cierra una pretemporada positiva y debutará en la Jornada 1 del Clausura 2026 el próximo sábado en casa frente a Toluca. Atlas, en tanto, iniciará el torneo el viernes por la noche como local ante Puebla.
Chivas se queda con el tercer lugar y mantiene el invicto
En el duelo por el tercer lugar, Chivas venció 3-1 a Leones Negros en el Estadio Jalisco y cerró su pretemporada sin conocer la derrota. El equipo dirigido por Gabriel Milito mostró profundidad de plantel al no repetir ningún titular respecto al Clásico Tapatío disputado el sábado, con cargas controladas para algunos jugadores.
La UdeG sorprendió de inicio y se puso en ventaja al minuto 3. Un balón largo encontró a Jesús Brígido, quien aprovechó la salida de Óscar Whalley para definir de vaselina y aplicar la ley del ex. Minutos después, Gilberto Sepúlveda tuvo que abandonar el partido por lesión en el tobillo.
Chivas reaccionó hasta el 37’, cuando Ricardo Marín igualó el marcador tras insistir en el área rival. Ya en el complemento, el Rebaño le dio la vuelta al resultado al 49’ con un gol de Sergio Aguayo, tras un error defensivo, y sentenció el encuentro al 63’. Jorge Guzmán envió un centro preciso que Marín bajó de primera para que Yael Padilladefiniera sin marca.
Con este resultado, Chivas se enfoca en su debut ante Pachuca, el próximo sábado en el Estadio Akron. Leones Negros, por su parte, prepara el arranque de la Liga de Expansión, donde debutará ante Tampico Madero, aunque lo hará sin Carlos Fierro, quien sufrió ruptura de ligamentos en la rodilla durante el partido del sábado.