Rayo Vallecano contra Crystal Palace, la resistencia obrera en la final de la Conference League
Este miércoles el Leipzig Stadium se encenderá bajo las luces de una noche que promete reconciliar al futbol con su memoria más profunda. Sobre el césped alemán, el Rayo Vallecano y el Crystal Palace se disputarán el título de la UEFA Conference League en una final inédita que además representa una anomalía entrañable.
La historia de ambos contendientes se escribió originalmente con el sudor de la clase obrera en los albores de sus fundaciones. El Rayo Vallecano nació el 29 de mayo de 1924 en la intimidad de un hogar humilde, el domicilio de doña Prudencia Priego, viuda de Huerta, gracias al empuje de un grupo de vecinos de Vallecas.
Por aquel entonces, Vallecas era un municipio independiente y combativo, poblado por inmigrantes y trabajadores de la construcción que forjaron un inquebrantable sentido de cooperativismo y solidaridad vecinal.
Al otro lado del canal de la Mancha, la semilla del Crystal Palace germinó en 1861 en el corazón de la era victoriana. Fueron los guardias de seguridad, los operarios de mantenimiento y los trabajadores de la propia Crystal Palace Company quienes organizaron el primer equipo para jugar en el campo de críquet situado dentro de los extensos jardines de Sydenham.
Aquellos pioneros encontraron en el balón una vía de escape a la dureza del trabajo diario y vistieron con orgullo los colores nacidos del emblemático palacio de cristal de Joseph Paxton.
Hoy, las luces de Leipzig contrastan con una realidad económica feroz que amenaza con despojarlos de sus señas de identidad ancestrales.
El Crystal Palace se adentra en esta final como un reflejo de la extrema mercantilización de la Premier League. El multimillonario estadounidense Woody Johnson, dueño de la franquicia de la NFL New York Jets, completó recientemente la compra del 43% de las acciones del club por cerca de 190 millones de libras (unos 254 millones de dólares).
Esta vertiginosa venta de emergencia fue forzada por las estrictas normas de multipropiedad de la UEFA, obligando al anterior accionista, John Textor, a deshacerse de su paquete de Eagle Football para evitar conflictos normativos.
Mientras tanto, en Madrid, el Rayo Vallecano sufre tensiones institucionales extremas. Su presidente, Raúl Martín Presa, ha manifestado abiertamente la necesidad de abandonar el mítico Estadio de Vallecas y construir un nuevo recinto lejos de Puente de Vallecas.
Esta propuesta ha encendido una airada oposición vecinal y de los aficionados, quienes interpretan la posible mudanza como un desarraigo insalvable, un intento de arrancar el corazón del club de su barrio histórico.
El Rayo afronta la cita con la ilusión de alcanzar su primer gran trofeo internacional bajo la dirección de Íñigo Pérez.
El técnico navarro ha devuelto al equipo la solidez y el carácter indomable que siempre definió a la franja roja. En semifinales, el cuadro vallecano superó de forma agónica al Estrasburgo francés y selló el billete definitivo a Leipzig gracias a un oportuno gol de cabeza de Alemão tras un preciso saque de esquina botado por Isi Palazón.
Para esta gran cita, el Rayo se encomendará a la veteranía de su capitán Óscar Trejo, a la potencia defensiva del francés Florian Lejeune en el centro de la zaga, y a la velocidad eléctrica por banda de Álvaro García.
La clave del éxito para la escuadra española pasará por mantener el orden defensivo absoluto y castigar con rápidos ataques la retaguardia de un adversario que suele dejar espacios a su espalda.
Enfrente estará un Crystal Palace con el cartel de favorito, espoleado por el ritmo vertiginoso de la competición británica y por su histórico título de la FA Cup en 2025 frente al Manchester City.
El preparador austríaco Oliver Glasner, un sabio de los torneos eliminatorios europeos, ha armado un bloque muy dinámico guiado por la calidad técnica de Ebere Eze, la seguridad en portería de Dean Henderson y el letal olfato goleador del delantero Ismaïla Sarr.
Sea cual sea el resultado en Leipzig, esta noche de futbol europeo quedará en el recuerdo como un instante efímero en el que la pelota, por fin, volvió a girar en favor de la gente corriente.