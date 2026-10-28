Las razones de las disculpas de LaLiga y Real Madrid con China por polémica de Mbappé

Amenazados con un boicot general en China tras la polémica provocada por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre Mao Zedong, LaLiga española de futbol y el Real Madrid han tenido que disculparse públicamente para proteger sus intereses comerciales en el gigante asiático.

El video de apenas unos segundos en el que el astro francés bromea sobre un meme en el que su foto se superpone a la de Mao Zedong, al que calificó de "dictador chino", provocó la pérdida de tres de sus patrocinios en China.

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También la suspensión hasta nueva orden de la difusión de partidos del campeonato español en la televisión china, lo que amenaza la estrategia de desarrollo internacional de LaLiga.

Mercado clave

Las disculpas que han presentado LaLiga, su presidente Javier Tebas, el jugador y el Real Madrid todavía no han apaciguado por completo la situación, pero sí ilustran hasta qué punto es importante el mercado chino para el fútbol español.

Una fuente interna de LaLiga consultada por la AFP afirmó no poder revelar el monto exacto en juego.

Pero confirmó que China y Estados Unidos financian entre ambos "la mayor parte" de los derechos audiovisuales internacionales, estimados en 748 millones de euros durante la temporada 2024-2025.

Según LaLiga, los partidos del campeonato español difundidos en la televisión estatal china CCTV (China Central Television) están entre las competiciones deportivas más seguidas en el país asiático.

Desde 2016 la liga de España ha adaptado incluso su calendario a los horarios asiáticos, lo que permite aumentar considerablemente su audiencia y, en consecuencia, el montante de sus derechos televisivos internacionales.

El pasado 3 de agosto LaLiga anunció haber alcanzado un nuevo acuerdo con el gigante digital Migu, filial de China Mobile.

Preveía así emitir 380 encuentros por temporada hasta 2030, para "reforzar la presencia de LaLiga en uno de los mercados más importantes del mundo" y confirmar "el compromiso a largo plazo de LaLiga con el crecimiento de su base de aficionados en China".

Real Madrid y Barça como locomotoras

Además de esos contratos globales los dos grandes clubes españoles, el Real Madrid y el FC Barcelona, dos de los equipos más populares del mundo, tienen también intereses en el país que se miden en varios cientos de millones de euros.

Según el diario deportivo Marca, cercano al Real Madrid, el club blanco vende entre el 10% y el 15% de sus camisetas y productos derivados en China.

Además, el cuadro merengue cuenta con varias empresas chinas como patrocinadores principales: Hisense (electrodomésticos), Kaiyun Sports (apuestas deportivas) y Linglong Tire (neumáticos).

El presidente Florentino Pérez ha amasado su fortuna en el mercado de la construcción a través de su grupo ACS, que cotiza en bolsa y tiene también varias filiales en China y Hong Kong.

Dentro de un contrato de desarrollo entre LaLiga y las instituciones deportivas chinas, tanto el Real Madrid como el Barça han disputado varios juegos amistosos de pretemporada en Asia contra equipos chinos, japoneses y coreanos en los últimos años.

En un comunicado para celebrar el año nuevo chino, el FC Barcelona, que ha abierto varias academias de fútbol en el gigante asiático, declaró contar con más aficionados en Asia "que en Europa y América combinadas". AFP