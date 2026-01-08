Real Madrid enfrentará al Barcelona en la Final de Supercopa tras vencer al Atlético
Con la ilusión de contar con un Kylian Mbappé recuperado, el Real Madrid disputará el domingo la Final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.
El uruguayo Federico Valverde (2') adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55') amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58').
Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.
El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.
"Este es el camino para poder pelear el título del domingo", afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa. "Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de Fede (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender", recalcó el entrenador vasco.
Al ser preguntado por Mbappé, goleador de su equipo, Alonso afirmó que "se encuentra mucho mejor" y que "tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás", con lo que abrió la puerta a que el astro francés dispute la final.
La reacción no le alcanzó al Atleti
El enfrentamiento de este jueves arrancó de manera trepidante. Valverde abrió el marcador con un latigazo de falta directa que entró por la escuadra, sin que el arquero esloveno Jan Oblak pudiera evitarlo.
Tras el revés tempranero, el conjunto colchonero reaccionó y empezó a presionar más arriba, lo que provocó pérdidas de los blancos en la salida que el Atleti no supo capitalizar.
Los pupilos de Diego Simeone insistieron en ataque, pero fueron los de Alonso quienes estuvieron cerca de anotar el segundo hacia la media hora de encuentro.
Tras una pausa de hidratación el guion cambió y los colchoneros casi consiguen empatar con dos testarazos de Sorloth.
En la segunda parte, Valverde le filtró una pelota a Rodrygo, quien con un control excepcional ganó la posición para luego definir solo frente a Oblak y sellar el segundo tanto merengue.
Pero la tranquilidad madridista duró poco tiempo. En una jugada colectiva por la banda, Giuliano Simeone centró la pelota al segundo palo, donde Sorloth logró ganarle el duelo aéreo a Raúl Asencio para anotar de cabeza y recortar la distancia.
"No le puedo decir nada al equipo, felicitar al rival y a seguir trabajando en la línea en la que competimos hoy", declaró Diego Simeone en rueda de prensa.
A la desesperada, el "Cholo" Simeone introdujo al francés Antoine Griezmann y al estadounidense Johnny Cardoso.
"Jugaron mejor que nosotros"
Por el Real Madrid, Vinícius Junior salió del campo y durante el camino al banquillo, el atacante brasileño y Diego Simeone tuvieron un cruce de palabras que terminó en amonestación para ambos.
El Atleti tuvo tres oportunidades para empatar antes del final, con dos disparos de Marcos Llorente y uno de "La araña" Álvarez que no encontraron portería.
"Era buen día para volver a marcar gol. Hay que ser autocrítico. Jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos", declaró Valverde a Movistar+.
"Uno siempre quiere empezar ganando. Nos relajamos un poco con el gol del inicio. Nos costó hacer nuestro juego", añadió el mediocampista uruguayo.
En el lado colchonero, Koke Resurrección confesó sentirse mal por la derrota: "Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado. Tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota".
AFP