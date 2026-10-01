Real Madrid lleva el caso Negreira ante UEFA y aumenta presión sobre el Barcelona

La UEFA confirmó que recibió una “cantidad sustancial de documentos” enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira y que sus inspectores de Ética y Disciplina analizarán el material como parte de la investigación abierta contra el Barcelona. El anuncio eleva la presión sobre el club catalán, pero todavía no representa una sanción ni una declaración de culpabilidad. Tampoco supone la apertura de un expediente nuevo: el procedimiento comenzó en 2023 y nunca se cerró formalmente.

El organismo europeo explicó en su comunicado que la documentación está relacionada con la investigación sobre el Barcelona y José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol. La UEFA añadió que sus inspectores evaluarán los nuevos documentos como parte de su “análisis en curso”, sin pronunciarse sobre su valor, contenido o posibles consecuencias.

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Caso Negreira: ¿de qué van los documentos?

El Real Madrid presentó la denuncia ante los órganos disciplinarios de la UEFA el 17 de junio de 2026. El club considera que la información aporta indicios relevantes sobre los pagos efectuados por el Barcelona a empresas relacionadas con Negreira y sostiene que esos movimientos representan un riesgo para la integridad de las competiciones.

Algunos medios españoles sitúan el dosier cerca de los 50 mil folios y señalan que contiene documentos, testimonios y material extraído de la causa judicial. Sin embargo, la UEFA no reveló una cifra exacta. El organismo se limitó a confirmar que recibió una cantidad considerable de información, por lo que el volumen atribuido al expediente no puede presentarse como un dato oficial.

Después de la respuesta de la UEFA, el Real Madrid publicó un nuevo comunicado en el que aseguró que su denuncia incorpora “abundante documentación y evidencias” sobre unos hechos que considera de extraordinaria gravedad. La institución blanca afirmó que el caso afecta directamente la integridad de la competición y la confianza en el sistema arbitral.

El Madrid también pidió que la investigación avance con “la máxima celeridad hasta su completa conclusión” y que los órganos correspondientes adopten las decisiones que procedan con base en los hechos que logren acreditarse. El club prometió mantener su colaboración con la UEFA y ejercer las acciones necesarias para esclarecer un caso que, según su postura, resulta incompatible con los principios de transparencia y juego limpio.

La respuesta del Barcelona llegó poco después. El club catalán recalcó que la UEFA no abrió un nuevo expediente y resumió su posición con una frase directa: “No se ha reabierto porque nunca se ha cerrado”. Según su comunicado, el procedimiento comenzó en 2023 con la designación de dos investigadores y, desde entonces, la institución ha atendido todos sus requerimientos.

El Barcelona también señaló que la UEFA únicamente confirmó la recepción del material entregado por el Real Madrid, sin hacer una valoración sobre su contenido. El club aseguró que, hasta este momento, no ha recibido una nueva solicitud de información ni el traslado formal de la denuncia presentada por el conjunto blanco. En caso de que eso ocurra, afirmó que responderá como lo ha hecho durante todo el proceso.

La entidad azulgrana añadió que ha continuado con la obtención de su licencia de la UEFA y con su participación en las competiciones europeas desde el comienzo de la investigación. Además, sostiene que el procedimiento disciplinario permanece sujeto al avance de la causa penal que se desarrolla en España.

Las tres comunicaciones reflejan posturas distintas. La UEFA confirma que la investigación sigue abierta y que incorporará la nueva documentación; el Real Madrid interpreta la recepción del dosier como un paso que debe acelerar una resolución deportiva; y el Barcelona insiste en que no existe una reapertura ni una decisión sobre el fondo del caso. Hasta ahora, la única novedad oficial consiste en la incorporación del material a un expediente que ya existía.

El origen del caso se encuentra en los más de siete millones de euros que el Barcelona pagó entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas con Negreira. Una parte de ese periodo coincidió con su presencia como vicepresidente del CTA, cargo que ocupó hasta 2018. La Fiscalía investiga si esos pagos pretendían favorecer al club dentro del sistema arbitral, mientras que el Barcelona sostiene que correspondieron a servicios de asesoría, videos e informes técnicos sobre árbitros.

Hasta ahora no existe una sentencia que pruebe la compra de árbitros, la manipulación de un encuentro o la alteración de un resultado concreto. Los pagos están documentados y constituyen el centro de la investigación, pero su finalidad y sus posibles consecuencias penales todavía deben resolverse. El Barcelona mantiene su presunción de inocencia y rechaza que los servicios contratados buscaran conseguir ventajas deportivas.

La vía judicial española y la investigación de la UEFA son procesos distintos. En España, el caso continúa por posibles delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La Audiencia de Barcelona descartó en 2024 la acusación de cohecho porque determinó que Negreira no podía ser considerado funcionario público. También quedó fuera la vía relacionada con un supuesto blanqueo de capitales.

La jueza Alejandra Gil rechazó la solicitud del Real Madrid para ampliar otros seis meses la instrucción, cuyo plazo ordinario concluyó el 1 de septiembre de 2026. Aun así, el procedimiento no tiene una resolución definitiva. Existen declaraciones pendientes programadas para noviembre y la magistrada deberá dictar el auto que determine si la causa avanza hacia un procedimiento abreviado y un posible juicio, o si alguna parte del expediente queda archivada.

En el terreno deportivo, la UEFA no necesita aplicar exactamente los mismos criterios que un tribunal penal. Sus inspectores deben determinar si existió alguna conducta contraria a la integridad de sus competiciones o a las obligaciones que los clubes aceptan para participar en ellas.

El artículo 4 del reglamento de la Champions League permite declarar inelegible durante una temporada a un equipo que haya intervenido directa o indirectamente en una actividad destinada a arreglar o influir ilícitamente en un partido. También contempla la posibilidad de imponer otras medidas disciplinarias, aunque cualquier castigo requeriría una resolución formal y podría ser recurrido.

Esta norma no convierte la exclusión del Barcelona en una consecuencia automática. Los investigadores primero deben comprobar si la documentación tiene valor probatorio y si permite acreditar una infracción. Después, los órganos disciplinarios tendrían que emitir una decisión. El Barcelona tendría derecho a defenderse y a presentar recursos ante las instancias de apelación de la UEFA y, en último término, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La UEFA inició su investigación en marzo de 2023 y nombró a dos inspectores para estudiar una posible violación de su marco jurídico. En julio de ese año permitió provisionalmente la participación del Barcelona en sus competiciones, aunque se reservó el derecho de adoptar una decisión futura sobre su admisión si aparecían nuevos elementos relevantes.

La entrega del dosier no determina por sí sola el desenlace, pero sí añade material y presión institucional a una investigación que acumula más de tres años sin una resolución pública. La clave estará en saber si esos documentos permiten demostrar una conducta destinada a influir de forma ilícita en la competición, no solamente la existencia de unos pagos que ya están reconocidos.

Por ahora, la situación tiene tres certezas: el proceso penal español continúa sin sentencia, la investigación de la UEFA permanece abierta y el Barcelona no ha recibido una sanción. El dosier del Real Madrid puede impulsar el análisis deportivo del caso Negreira, pero la decisión dependerá de lo que los inspectores logren acreditar y no del número de páginas entregadas.