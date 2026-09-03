Real Madrid: Raúl Asencio, declarado inocente en caso de difusión de video sexual

📹 Momento en el que Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, queda ABSUELTO del caso del vídeo sexual



🗨️ "Estoy conforme y reitero disculpas. A la vez doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado"



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