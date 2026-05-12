Real Madrid y la temporada que destruyó su vestuario
Ningún guionista de Hollywood hubiera podido escribir una temporada tan caótica como la que acaba de vivir el Real Madrid. Lo que empezó con promesas de renovación terminó en peleas físicas, hospitalizaciones, jugadores que no le hablan al entrenador y el Barcelona coronándose campeón en el Camp Nou. Esta es la historia en orden de cómo el vestuario blanco se rompió en pedazos.
Todo comenzó en el Clásico de octubre de 2025 en el Bernabéu. Xabi Alonso sustituyó a Vinicius Junior en los minutos finales y el brasileño se fue al banquillo haciendo aspavientos frente a toda España. El club decidió no abrirle ningún expediente disciplinario. Esa decisión le quitó toda autoridad a Alonso y el vestuario lo notó de inmediato. Jude Bellingham mostró resistencia a su visión táctica en privado. Federico Valverde cuestionó su poder públicamente y cuando Alonso lo usó de lateral, respondió con una frase que lo resumió todo: "No es mi posición." Tres jugadores influyentes, tres frentes abiertos al mismo tiempo.
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El 12 de enero de 2026, el club hizo oficial el despido de Alonso tras 233 días. Al salir, el técnico no se guardó nada: "No sabía que venía a entrenar a una guardería." Siete jugadores aplaudieron públicamente su destitución ese mismo día. Álvaro Arbeloa debutó como técnico del primer equipo dos días después y en su segundo partido, el Albacete lo eliminó de la Copa del Rey. El 17 de enero, el Santiago Bernabéu recibió al equipo con una pitada histórica que no paró en 90 minutos, con los focos puestos en Vinicius y Bellingham. La afición, que durante años fue el refugio del equipo, se había convertido en otro frente.
Los meses siguientes no trajeron calma. Seis jugadores del plantel dejaron de hablarle a Arbeloa. A sus espaldas lo llaman "cono." El técnico los sacó de las convocatorias. "Es mentira que mis jugadores no sean profesionales", dijo en conferencia de prensa. Solo cuatro jugadores lo apoyaban en el vestuario: Valverde, Bellingham, Vinicius y Fran García. Kylian Mbappé estaba completamente desconectado. Los servicios médicos del club le diagnosticaron la rodilla equivocada y el delantero tuvo que viajar a Francia para tratarse por su cuenta, lo que generó una fricción adicional con la directiva que nunca se resolvió. Para colmo, el lateral Álvaro Carreras publicó en redes sociales que Antonio Rüdiger le había dado un tortazo. Lo que durante semanas fueron rumores se convirtió en confirmación pública. El vestuario del Real Madrid ya no era un secreto, era un espectáculo.
En Europa, el panorama fue igual de sombrío. El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League y cerró cualquier esperanza de rescatar la temporada con un título continental. El equipo que dos años antes había ganado la Champions en Wembley terminó sin pasar de cuartos, con un proyecto roto y sin identidad de juego.
El capítulo más oscuro llegó el 6 de mayo. Durante un entrenamiento en Valdebebas, Valverde y Tchouameni tuvieron un primer encontronazo por una falta dividida. Al día siguiente, el ambiente era insoportable. Valverde llegó al entrenamiento y le negó el saludo a Tchouameni, al que acusó delante de sus compañeros de haber filtrado el incidente a la prensa. El francés lo negó y el conflicto regresó al césped. Ahí Tchouameni le lanzó un puñetazo a Valverde que lo mandó al suelo. El uruguayo se golpeó la cabeza contra un banquillo, perdió el conocimiento y tuvo que salir en silla de ruedas hacia el hospital. El diagnóstico fue traumatismo craneoencefálico. El club multó a ambos con 500,000 euros, la sanción individual más alta en la historia del Real Madrid. Antes de que todo escalara, Tchouameni le había dicho a Valverde una frase que resumía meses de tensión acumulada: "Eres una de las razones por las que el vestuario se rompió con Xabi Alonso."
El desenlace de la temporada fue el peor posible. Con Valverde en el hospital y ocho bajas en total, el Real Madrid viajó al Camp Nou el 10 de mayo. El Barcelona ganó 2-0 con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres y se coronó bicampeón de LaLiga. Hansi Flick dirigió el partido pocas horas después de conocer la muerte de su padre. El Madrid terminó la temporada con 57 lesiones, tres operaciones, dos entrenadores destituidos y 14 puntos de diferencia con el campeón. Y el capítulo de Valverde no terminó con su alta médica. Después de la pelea, varios jugadores con peso en el vestuario le pidieron al club que lo vendiera este verano. El capitán que más defendió al equipo puede terminar siendo el primero en salir.
El nombre que suena con más fuerza para el próximo ciclo es el de José Mourinho, quien ya dirigió al club entre 2010 y 2013 y fue el último en decir que ese vestuario era ingobernable. Ahora lo quieren de vuelta para intentar gobernarlo.