Real Madrid, una aplanadora en Valencia
El Real Madrid mantuvo su paso firme como líder al imponerse este sábado 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, en la 11ª jornada de LaLiga, consiguiendo su sexto triunfo consecutivo desde la debacle ante el Atlético de Madrid (5-2) a finales de septiembre.
Sin apenas esforzarse, el equipo merengue mostró su pegada en la primera mitad al marcharse con tres tantos de ventaja, que pudieron ser más si Vinícius (44’) no hubiera errado un penal.
Una vez más, el francés Kylian Mbappé (19’, 31’ de penal) lideró el ataque blanco, seguido por el inglés Jude Bellingham (44’). En el tramo final, Álvaro Carreras (82’) cerró la goleada con un potente zurdazo.
El Valencia, blando en defensa y sin generar peligro, sólo se salvó por las intervenciones del arquero Julen Agirrezabala. Con esta victoria, el Madrid se afianza en la cima con 30 puntos, siete más que el Villarreal (2º) y ocho sobre el Barcelona (3º), que enfrenta este domingo al Elche.
“Empezamos dinámicos, con mucha circulación y adelantándonos. Ha sido un partido redondo”, declaró Xabi Alonso tras el encuentro. El técnico destacó la madurez del grupo y pidió mantener la concentración de cara al duelo de Champions League ante el Liverpool.
El partido dejó también un gesto de reconciliación: Vinícius, que pidió disculpas por su actitud reciente, fue sustituido por Rodrygo (78’) y esta vez chocó la mano con Alonso, dejando atrás el episodio del Clásico.
Ya con todo resuelto, Carreras firmó el cuarto tanto con un misil que se coló por la escuadra, cerrando un triunfo perfecto.
“Mbappé es espectacular. Tenemos que disfrutarlo. Es de los mejores del mundo”, elogió Fede Valverde a su compañero.
En otros resultados, el Atlético de Madrid superó 3-0 al Sevilla con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada y Antoine Griezmann, mientras que la Real Sociedad derrotó 3-2 al Athletic sobre la hora en Anoeta.