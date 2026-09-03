Rebeca Bernal: de dejar su casa a los 14 años al Manchester United
Rebeca Bernal tenía 14 años cuando dejó Tampico y a su familia para mudarse a Monterrey gracias a una beca del Tecnológico de Monterrey. Quince años después, necesitó sólo dos semanas para decidir que volvería a empezar lejos de casa, ahora en el Manchester United.
“En Estados Unidos (con el Washington Spirit) me encontraba muy bien, pero era dejarlo todo y empezar de nuevo”, contó después de firmar.
El United la anunció como su nuevo fichaje el 2 de septiembre con un contrato hasta junio de 2029.
Tampico, antes de que existiera la liga
La “Capi” Bernal empezó a jugar futbol a los siete años, cuando una prima la llevó a una escuela del Cruz Azul en Tampico. La prima dejó el equipo; Rebeca se quedó. Su mamá la llevaba a los entrenamientos y su papá hacía horas extra para pagar torneos y viajes, recordó el año pasado en Washington.
La beca cambió la escala. A los 14 aceptó separarse de su familia y un año más tarde ya estaba en las selecciones de México: pasó por la sub-17 y sub-20, disputó mundiales juveniles y en enero de 2017 recibió su primer llamado a la absoluta.
Ese mismo año arrancó la Liga MX Femenil, que no existía cuando salió de Tampico, y en octubre, recién cumplidos los 20 años, ya era capitana de las Rayadas mientras estudiaba Psicología Organizacional.
Europa apareció temprano en sus planes. En 2017 contó que había recibido propuestas para irse, pero prefirió terminar la licenciatura y continuar en Monterrey. Un año después puso nombre a ese sueño: jugar algún día para el Lyon, multicampeón de la Champions, o el PSG.
"Son equipos fuertes pero creo que debo ir escalón por escalón. Para llegar a eso tengo que pasar por varios equipos allá", expresó en noviembre de 2018.
Ocho años en el primer escalón
Bernal acompañó prácticamente toda la primera etapa de la Liga MX Femenil, desde la creación de la competición en 2017 hasta su salida de las Rayadas en febrero de 2025. Con el Monterrey disputó 283 partidos, marcó 70 goles y levantó cuatro títulos, todos como capitana.
Cuando salió, era la futbolista con más partidos en la historia de las Rayadas y el Monterrey la reconoció además como la primera persona, entre sus equipos femenil y varonil, en ganar cuatro títulos de Liga con el club.
El Washington Spirit la fichó ese mismo mes. Cambió de país, idioma, cultura y futbol, y describiría el movimiento como una salida deliberada de su zona de confort.
En año y medio en la NWSL, la liga estadounidense que es una de las mejores del mundo, acumuló 50 apariciones en todas las competencias, tres goles y cerca de 4,000 minutos, además de ganar la Challenge Cup de 2025.
Washington terminó sintiéndose cómodo también. Por eso la llamada desde Manchester le planteó una pregunta conocida. Estaba por salir de gira con el Spirit cuando le avisaron que el United quería presentarle su proyecto; habló con Eva Olid, entrenadora de las Reds, y su familia le dijo que tomara la oportunidad.
La primera nacida en México
Si juega, Bernal será la primera futbolista nacida en México en disputar la Women’s Super League.
Bernal llega con 29 años y con la capitanía de México. Suma 78 partidos y nueve goles con la selección mayor. Uno de esos tantos decidió la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: marcó de tiro libre al minuto 29 en el triunfo 1-0 sobre Chile que le dio a México su primera medalla de oro en el balompié femenino.
Le falta un Mundial. Jugó los juveniles Sub-17 y Sub-20, pero nunca uno con la Selección Mayor. La próxima oportunidad llegará en el Campeonato W de Concacaf, del 27 de noviembre al 5 de diciembre, que entregará cuatro boletos directos para Brasil 2027. México enfrentará a Haití el 28 de noviembre en cuartos de final: si gana, clasificará al Mundial.
“Mi meta es clara: clasificar a México a un Mundial”, señaló durante su etapa en Washington.
A los 21 años decía que a Europa se llegaba escalón por escalón. Le tomó quince años fuera de casa. Este viernes podrá dar el siguiente ante el London City Lionesses, en el arranque de la WSL: Eva Olid confirmó que estará disponible para debutar con el Manchester United y poner un logro más en su carrera.