Rebeca Bernal hace historia como el nuevo refuerzo del Manchester United Femenil
La defensa mexicana Rebeca Bernal es oficialmente el nuevo refuerzo del Manchester United Femenil para la temporada de la Women’s Super League (WSL).
Tras pasar los exámenes médicos, el club inglés anunció la llegada de la jugadora, quien proviene del Washington Spirit de Estados Unidos.
Este es un momento histórico para el deporte nacional, ya que se convierte en la primera futbolista nacida en México en jugar en la primera división de Inglaterra.
El camino de la regiomontana hacia Europa es el resultado de un gran crecimiento deportivo.
Antes de llegar a la liga de Estados Unidos, Bernal fue una figura fundamental en las Rayadas de Monterrey, equipo con el que ganó cuatro campeonatos de la Liga MX Femenil y anotó más de 70 goles.
Su impacto en el club regio fue tan grande que la directiva decidió retirar temporalmente su camiseta número cuatro como un homenaje a su liderazgo.
Su paso por el futbol de Estados Unidos, que comenzó a inicios de 2025, sirvió como una excelente preparación antes de viajar al Viejo Continente.
Durante su etapa en el equipo estadounidense, la defensa demostró su gran capacidad para anticipar jugadas y salir con el balón controlado, cualidades que llamaron la atención del Manchester United. Ahora, el equipo inglés confía en su experiencia y perspicacia táctica para reforzar su zona baja en esta nueva campaña.
Además de sus logros a nivel de clubes, Bernal se mantiene como una jugadora clave en la Selección Mexicana.
Sus buenas actuaciones en torneos internacionales recientes demuestran el gran nivel que tiene para afrontar este reto en el futbol británico.