Rebeca Bernal hace historia en su debut con el Manchester United
Rebeca Bernal abrió una nueva etapa en su carrera. La defensora mexicana debutó este domingo con el Manchester United en la Women’s Super League, durante la derrota 5-0 frente al Chelsea en la segunda jornada de la temporada.
La seleccionada nacional comenzó el encuentro entre las suplentes y entró al minuto 67 en lugar de Ella Toone, cuando el United ya perdía 4-0. Bernal disputó el tramo final del encuentro y recibió una tarjeta amarilla al 84 por una falta sobre Lucy Bronze.
Bernal había esperado su oportunidad desde la primera jornada. Apenas dos días después de que se anunciara su fichaje, fue convocada para enfrentar al London City Lionesses, pero permaneció en la banca durante la derrota 2-1.
La mexicana llegó a Inglaterra después de una temporada y media con el Washington Spirit, club al que había emigrado en febrero de 2025. En la campaña anterior disputó 20 partidos de la NWSL y marcó tres goles antes de que el Manchester United concretara su contratación en septiembre.
El movimiento representa otro salto en una trayectoria que durante años estuvo ligada a las Rayadas. Bernal dejó al Monterrey después de convertirse en una de las principales referentes de la Liga MX Femenil y ganar cuatro campeonatos de liga, antes de pasar por Estados Unidos y posteriormente dar el salto al futbol europeo.
Su debut, sin embargo, ocurrió dentro de una tarde complicada para su nuevo equipo. El Chelsea dominó al United y marcó por conducto de Sjoeke Nüsken, Keira Walsh, Lauren James, Ellie Carpenter y Lucy Bronze para construir la goleada.
Para Bernal, el partido significó el inicio de su primera experiencia en Europa a los 29 años. Después de consolidarse en México y competir en la NWSL, la defensora comenzó ahora el reto de ganarse un lugar en una de las principales ligas del futbol femenino.