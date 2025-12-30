Récord histórico: la Liga MX alcanza su mayor inversión en transferencias para el Apertura 2025

¿Sabías qué...? 📚



35 futbolistas debutaron en el #Apertura2025; los equipos con más presentaciones fueron @AtlasFC y @PumasMX, con cinco. 👶🏻



Además, hubo tres mexicanos que hicieron su presentación en la #LigaBBVAMX aunque ya habían jugado en Primera División de otros países.… pic.twitter.com/ftBMAxTNUX