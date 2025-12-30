Récord histórico: la Liga MX alcanza su mayor inversión en transferencias para el Apertura 2025
La Liga BBVA MX vivió en el Apertura 2025 el mercado de fichajes más sólido de su historia reciente. Los datos del balance oficial confirman un aumento significativo en la inversión, con clubes que reforzaron sus plantillas como nunca antes dentro del mercado nacional, consolida una tendencia de crecimiento sostenido.
Durante el torneo se concretaron 61 transferencias nacionales, con una inversión total de 1,392.18 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 34% respecto al Apertura 2024, cuando el gasto fue de 1,040.21 millones de pesos. Además de establecer un nuevo récord, este resultado marca la tercera ocasión en los últimos cuatro años en que la liga supera la barrera de los mil millones de pesos en un torneo Apertura.
El aumento en el gasto responde a una estrategia clara de los clubes: fortalecer su competitividad a partir del mercado interno. Las directivas apostaron por futbolistas con experiencia en la Liga MX, buscando reducir riesgos y asegurar un impacto inmediato en el rendimiento deportivo. Esta dinámica también evidencia la solidez del campeonato y el crecimiento sostenido del valor del futbolista nacional.
En el plano internacional, el Apertura 2025 también dejó cifras relevantes. Se registraron 58 transferencias internacionales, con una inversión total de 47.5 millones de dólares. Si bien el número de operaciones se mantuvo en niveles similares a torneos anteriores, el perfil de los refuerzos destacó por su peso mediático y deportivo, lo que fortaleció la proyección del torneo tanto dentro como fuera del país.
Entre los fichajes más llamativos del semestre figuran nombres de jerarquía internacional como Ángel Correa con Tigres, Allan Saint-Maximin con América y Anthony Martial con Monterrey. A estos se suman incorporaciones como la del brasileño Joao Pedro a Atlético de San Luis y la del argentino Nicolás Castro a Toluca, movimientos que reflejan una búsqueda clara de experiencia, calidad y liderazgo.
Con este nivel de inversión, la Liga MX se posiciona como uno de los mercados más activos del continente, no solo por volumen económico, sino por su capacidad de atraer talento de alto perfil. Más allá de las cifras, el mensaje es contundente: los clubes apuestan por elevar el espectáculo, responder a la exigencia de la afición y sostener un torneo cada vez más competitivo.
El Apertura 2025 deja así una señal clara. La liga no solo crece en números, sino también en ambición. El desafío ahora será que esta inversión récord se traduzca en mejores partidos, plantillas más equilibradas y un nivel futbolístico que respalde el impulso económico del mercado de fichajes.