La red de poder de Abu Dabi detrás del Manchester City ante una sanción histórica

La posible sanción más importante en la historia de la Premier League rodea a un club cuyos propietarios acumularon poder en Reino Unido mucho más allá del futbol.

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia que gobierna Abu Dabi, compró al Manchester City en 2008 y lo convirtió en una potencia del futbol: desde entonces ganó 22 títulos, entre ellos ocho Premier League y una Champions League.

En esos mismos años, el emirato se volvió socio de inversión del gobierno británico y actor de la transformación de Manchester. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, está en medio de esas relaciones.

El 29 de septiembre, una comisión disciplinaria independiente declaró al City culpable de violar gravemente las reglas financieras de la Premier durante nueve temporadas, de 2009/10 a 2017/18. Determinó también que el club usó contratos simulados con patrocinadores vinculados a Abu Dabi para inflar sus ingresos en 830 millones de libras.

El City apeló y se declaró inocente. La sanción todavía no ha sido determinada y puede incluir multas o castigos deportivos.

Un día después del fallo, Andy Burnham, primer ministro británico y antes alcalde del Gran Manchester, dijo que estaría "muy preocupado" si los propietarios de Abu Dabi decidieran vender al City. Los describió como socios importantes en la construcción del Manchester moderno.

Sus palabras fueron criticadas y la oficina del primer ministro tuvo que matizarlas: dijo que el proceso es independiente, que nadie está por encima de las reglas y que, si la apelación no prospera, debe haber consecuencias.

Después, Bloomberg informó que funcionarios emiratíes advirtieron al gobierno británico que la severidad del castigo al City podía reducir su disposición a realizar nuevas inversiones de gran escala en Reino Unido.

Según el medio, EAU consideró que lo ocurrido con la Premier puede influir en la relación entre ambos países.

¿Quién es el presidente del City fuera del futbol?

Khaldoon Al Mubarak preside City Football Group y también dirige Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi.

Además, encabeza la Executive Affairs Authority, agencia gubernamental que asesora al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed; es enviado presidencial especial para China y forma parte de instituciones económicas de Abu Dabi.

En abril, Keir Starmer, entonces primer ministro británico, viajó a Abu Dabi para respaldar el alto al fuego en la región y buscar la reapertura del estrecho de Ormuz. En el aeropuerto lo recibió Al Mubarak, en su papel de presidente de la Executive Affairs Authority.

Starmer se reunió después con Mohamed bin Zayed para hablar de comercio e inversiones entre ambos países.

El 14 de septiembre, dos semanas antes del fallo, Al Mubarak se reunió con el secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, para discutir inversiones de Emiratos en Reino Unido.

Según el Financial Times, Al Mubarak tiene inmunidad diplomática en Reino Unido desde 2020.

¿Dónde está el poder económico de Emiratos?

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, el comercio entre ambos países sumó unos 25,200 millones de libras. Emiratos fue el vigésimo socio comercial de Reino Unido, con apenas 1.3 por ciento de su comercio exterior.

En 2021, la Oficina de Inversiones británica y Mubadala ampliaron una asociación mediante la cual Emiratos comprometió 10,000 millones de libras en cinco años.

Bloomberg calculó después del fallo que las inversiones emiratíes en Reino Unido superaron los 30,000 millones de libras en los últimos cinco años, en áreas como defensa, tecnología y ciencias de la vida.

Emiratos concentra capital en sectores que ambos gobiernos consideran estratégicos y una de las personas que administra esa relación es el presidente del Manchester City.

¿Qué obtuvo Abu Dabi en Manchester?

En 2014, el Ayuntamiento de Manchester y Abu Dhabi United Group (ADUG), la compañía con la que el jeque Mansour compró al City, pusieron en marcha Manchester Life. El proyecto contemplaba hasta 1,000 millones de libras de inversión y unas 6,000 viviendas.

En diciembre de 2015, ambas partes firmaron un acuerdo por diez años que le daba a ADUG prioridad para comprar terrenos municipales en el este de Manchester: si el ayuntamiento quería vender, el grupo dueño del City era el primero en la fila.

Investigadores de la Universidad de Sheffield concluyeron que el ayuntamiento cedió suelo público a la empresa del dueño del City por menos de un tercio de lo que pudo cobrar. Recibió 4.95 millones de libras por 2.8 hectáreas; al precio de Ancoats Gardens, otro desarrollo de la zona, habría obtenido 17.29 millones. La diferencia es de 12.34 millones de libras que dejaron de entrar a las arcas públicas.

Sin embargo, el ayuntamiento negó que fuera un mal negocio y aseguró que obtuvo el mejor precio posible, respaldado por valuadores profesionales, en una zona donde casi nadie quería invertir.

La Premier puede quitarle puntos al Manchester City, pero los 30,000 millones de libras que Emiratos invirtió en Reino Unido dependen de otra mesa en la que se sienta el presidente del club.