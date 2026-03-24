Repechaje 2026: 16 selecciones europeas pelean últimos boletos al Mundial
El repechaje europeo no es un trámite más, es la última oportunidad para 16 selecciones que buscan conquistar uno de los últimos cuatro boletos disponibles al Mundial en la UEFA. El formato no permite margen de error: apenas dos partidos para sobrevivir.
El último camino europeo hacia la Copa del Mundo 2026 se juega a todo o nada, en eliminatorias a partido único. Todo empieza en las semifinales, el vencedor llegará a la final en las que se definirá al ganador del billete.
Las primeras ocho semifinales se jugarán el 26 de marzo, este jueves, y las finales el martes 31. Los cabezas de serie reciben en casa el primer duelo.
Ruta A: Italia, con margen mínimo
Italia llegó aquí por no seguir el paso en su grupo. Noruega le arrebató el primer lugar del su sector, lo que obligó a la Azzurra a disputar este repechaje, en el que tratará de regresar a una Copa del Mundo luego de no clasificarse a las últimas dos ediciones.
Su rival en las semis será Irlanda del Norte, ante el que no ha perdido desde 1958 y tiene una marca de cinco victorias y dos empate.
Los italianos recibirán el encuentro en el Stadio di Bergamo y lo harán con una sensible baja, de su referente ofensivo, Federico Chiesa, delantero del Liverpool, quien se bajó de la convocatoria de último momento por una lesión.
En cambio, los dirigidos por Gennaro Gattuso tendrán que encomendarse a Mateo Retegui, clave en la clasificación a esta instancia por su doblete en la victoria sobre Israel.
Si bien salen como favoritos, la presión de volver a quedarse fuera de la justa podría jugar en contra de Italia. El ganador se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Gales contra Bosnia y Herzegovina, un choque incómodo.
Los galeses no han derrota a los bosnios en cuatro partidos (dos empates y dos derrotas), pero esta vez tienen la ventaja de ser locales en Cardiff. El equipo británico vive la era pos Gareth Bale, en la que tiene como principal figura a Brennan Johnson, extremo del Crystal Palace, el goleador del equipo en las clasificatorias.
Ruta B: Cuatro pesos pesados se topan las caras
Ucrania vs Suecia y Polonia vs Albania. Cuatro selecciones que, en otro contexto, podrían estar ya en el Mundial. En cambio, dos se quedan fuera en 90 minutos. Esta ruta no tiene claro favorito, pero sí espectáculo asegurado.
El punto de quiebre puede estar en Suecia: las bajas de Alexander Isak y Dejan Kulusevski le quitan poder a un equipo que depende de este tándem, que tendrá que apostar a la mejor forma de Viktor Gyökeres, goleador del Arsenal.
Ucrania, en cambio, apuesta a llegar en su mejor forma. No es el equipo más brillante, pero sí uno de los más ordenados tácticamente. Además, también tienen poder, con Mykhailo Mudryk, extremo del Chelsea, y Artem Dovbyk, artillero de la Roma a la cabeza.
Polonia, todavía con Robert Lewandowski como líder, parte con ventaja histórica ante Albania (10 victorias, tres empates y dos derrotas), pero ese tipo de antecedentes suele no importar en partidos cerrados. Y Albania justo plantea eso: duelos cerrados e incómodos.
Ruta C: Juventud contra experiencia
Turquía contra Rumania es un duelo que se juega también en el banquillo. El italiano Vincenzo Montella, de 51 años, contra Mircea Lucescu, de 80 y el tercer entrenador con más títulos de la historia (35 trofeos). Juventud contra experiencia.
Lucescu tiene pasado en Turquía, a la que dirigió de 2017 a 2019, pero no clasificó al Mundial. Además, Mircea es considerado como leyenda de dos de los clubes más grandes del país euroasiático, Galatasaray y Besiktas, con los que ganó copas cuando los dirigió.
Usará su conocimiento para intentar ganarle al joven Montella, uno de los estrategas italianos con más proyección que en su joven carrera acumula un título, la Supercopa italiana de 2016 con el Milán.
Mientras que el Eslovaquia vs Kosovo es diferente: un equipo que busca orden contra uno que busca historia. Kosovo quiere ir a su primer Mundial y llega con confianza. Eslovaquia necesita estabilidad física para competir. Es la ruta más abierta de todas.
Ruta D: Dinamarca, obligada a clasificarse
Dinamarca, que ha asistido a las últimas dos Copa del Mundo, no debería estar aquí, pero está. El empate ante Bielorrusia y la caída en Escocia los empujaron a este escenario incómodo en el que el margen es cero.
Ahora se medirá a una Macedonia del Norte ya sabe lo que es colarse en una Euro, al clasificarse a la de 2020. No tiene presión, tiene hambre de confirmarse en la élite europea y lo pretende hacer al dar un golpe de autoridad ante unos daneses que eran uno de los favoritos para clasificar directo al certamen.
República Checa contra Irlanda es otra narrativa: los checos se hacen fuertes en casa, pero los irlandeses llegan con un discurso claro: no solo juegan por el presente, juega por el futuro de su fútbol. El ganador de esta ruta será el último invitado al grupo de México.
Doce selecciones europeas ya están en el Mundial. Estas otras 16 pelean por las últimas cuatro plazas. No hay grupos, no hay ida y vuelta, solo semifinal y final. Dos partidos para defender un proceso de cuatro años.