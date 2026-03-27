Repechaje 2026: Bolivia elimina a Surinam y mantiene vivo el sueño mundialista
Bolivia vino de atrás y, tras ir abajo 0-1, un penalti anotado por Miguel Terceros al minuto 79 le permitió vencer a Surinam, para mantener vivo su objetivo de regresar a un Mundial, 32 años después de no hacerlo.
En la semifinal del repechaje mundialista que se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, el combinado sudamericano, con un inmueble que tenía a uno 5 mil de sus compatriotas apoyándolos, se enfrentará ahora en la final de la repesca a Irak, el próximo martes 31 de marzo.
El vencedor del partido entre irakíes y bolivianos se quedará con el boleto que se juega en Monterrey a la Copa del Mundo 2026, para definir al último invitado del grupo I, en el que ya están Francia, Senegal y Noruega.
El partido
El primer tiempo tardó en encenderse. Los primeros 20 minutos transcurrieron con ambos rivales en fase de estudio y con pocas ganas de romper un partido que podía decepcionar a un país entero.
Fue hasta el 22, que Bolivia lo intentó primero. Roberto Fernández realizó un disparo de media distancia que Etienne Vaessen, portero de Surinam, rechazó con sus dos puños.
Los surinameses contestaron siete minutos después, con un ataque que comenzó con un despeje del arquero Vaessen, que terminó con un pase cruzado de Gyrano Kerk a Joel Piroe, el “killer” del área que apenas falló su disparo.
El partido no bajó de emociones y Surinam volvió a intentarlo, ahora al 35, cuando Myenty Abena se encontró un centro con todo a favor en el punto penal, pero el guardameta Guillermo Viscaya evitó el gol al atajar con la cara el remate a quemarropa.
Luego de tan solo tres minutos de la segunda parte, un pase por izquierda de Tjaronn Chery provocó una serie de rebotes en el área que le dio la posibilidad a Liam van Gelderen de empujar el 0-1 al 48.
Bolivia tardó en reaccionar, lo hizo hasta el 64, con un tiro de Ramiro Vaca de larga distancia muy desviado y al 65, con un tiro de Miguel Terceros que fue a las manos del portero.
Las llegadas le dieron confianza al equipo dirigido por Óscar Villegas y al 73, empató. Fue una jugada accidentada como el tanto de Surinam, un remate de Gabriel Villamil que se estrelló en un defensor y dejó una pelota muerta en el área que el recién ingresado Moisés Paniagua aprovechó para, con un punterazo de pierna derecha, anotar el 1-1.
Los bolivianos no dejaron de intentarlo y eso se tradujo en un penalti, tras una falta de Abena a Juan Sinforiano Godoy, que Terceros, al engañar a Vaessen, transformó de zurda en el 2-1 al 79 que pone a soñar a Bolivia con volver a la Copa del Mundo, por primera vez desde 1994.