Repechaje 2026: Las principales figuras que estarán en Monterrey y Guadalajara
El repechaje mundialista que se jugará en Monterrey y Guadalajara es última oportunidad de llegar al Mundial 2026 para seis selecciones. No hay margen de error ni series largas que permitan correcciones, son partidos a vida o muerte, con países que llegan desde distintos continentes con nombres propios de figuras que justifican el boleto al estadio.
El formato es directo: dos llaves, cada una con semifinal y final a partido único. En Monterrey, Irak ya está instalado en la final y espera rival que saldrá del duelo Bolivia contra Surinam.
En Guadalajara, la otra llave enfrenta a Nueva Caledonia contra Jamaica, mientras que la República Democrática del Congo aguarda al ganador para disputar el pase definitivo.
Cuatro partidos, dos ciudades y un par de boletos en disputa. Para el aficionado hay otra lectura: la posibilidad de ver a futbolistas que sostienen los sueños de países enteros.
Irak: Aymen Hussein impone el gol; Al-Ammari ordena el ritmo
Irak no juega un Mundial desde México 1986 y su camino hasta el repechaje fue una prueba de resistencia, resuelta con un penalti para una victoria global de 3-2 ante Emiratos Árabes Unidos en el último partido de las clasificatorias de Asia.
En la cancha, todo pasa por Aymen Hussein, del Al-Karma iraquí. Es el “hombre gol”, un delantero de área que viene de una racha de 10 partidos consecutivos marcando con la selección, con 13 tantos en ese tramo. Su juego es físico y dominante en el aire, una amenaza constante para las defensas.
Detrás de él, en una zona menos visible pero igual de decisiva, aparece Amir Al-Ammari, del Cracovia polaco. Es el mediocampista que controla los tiempos. Un líder silencioso que explica el por qué Irak puede competir desde el orden.
Surinam: Piroe estrena protagonismo; Becker rompe desde la banda
Si el rival es Surinam, el foco cambia hacia el talento individual. El delantero del Leeds United inglés Joel Piroe, neerlandés de nacimiento, llega como la gran novedad tras recibir la autorización para representar al país en 2026 al cambiarse de federación. Es un artillero llamado a ser el eje ofensivo inmediato.
A su lado, Sheraldo Becker, del Mainz alemán, ofrece algo que en este tipo de partidos pesa doble: velocidad. Es el jugador que puede convertir una transición en gol, el que obliga a retroceder incluso cuando no tiene el balón. Surinam no tiene la tradición futbolística de otro países, pero sí piezas capaces de inclinar la balanza de su lado.
Bolivia: Terceros lidera la ilusión; Viscarra sostiene el arco
Bolivia juega contra su propia historia. No va a un Mundial desde 1994, pero su presente le permite creer. El séptimo lugar en las eliminatorias de Conmebol, en las que tuvo un triunfo ante Brasil, le dio vida a un equipo que se sostiene en su talento joven.
Miguel Terceros, del Santos brasileño, es el rostro de esa ilusión. Mediocampista ofensivo, dinámico, con llegada, terminó como uno de los goleadores del proceso sudamericano con siete tantos. Es el jugador que conecta líneas y que aparece en el área cuando el partido lo necesita.
En el otro extremo, Guillermo Viscarra, portero del Alianza Lima peruano, representa seguridad. En un formato de eliminación directa, su papel puede ser definitivo: respaldar al equipo en los momentos de mayor presión.
RD Congo: Mbemba comanda la defensa; Wan-Bissaka impone el físico
La República Democrática del Congo llega con argumentos sólidos. Eliminó a selecciones como Camerún y Nigeria y busca volver a un Mundial por primera vez desde 1974, cuando se llamaba Zaire. Su estructura parte desde atrás.
Chancel Mbemba, del Lille francés, es el líder natural. Experiencia, lectura de juego y presencia en duelos clave. A su lado, Aaron Wan-Bissaka, lateral del West Ham inglés y ex del Manchester United, aporta potencia física y una capacidad defensiva en el uno contra uno que puede neutralizar a extremos desequilibrantes.
Jamaica: Leon Bailey acelera todo; Cephas acompaña el desequilibrio
Jamaica quiere regresar a la Copa del Mundo tras su única aparición en 1998. Su plantilla mezcla talento europeo con identidad caribeña, algo que se traduce en velocidad y verticalidad.
Leon Bailey, del Aston Vila, es la figura. Extremo, explosivo, capaz de resolver partidos en segundos. Es el jugador que cambia el ritmo de los juegos, que obliga a ajustar marcas y que convierte cualquier espacio en amenaza.
Renaldo Cephas, del Pari Nizhniy Novgorod ruso, aparece como complemento ideal: dinámico, profundo y con capacidad para aprovechar los espacios que genera Bailey. Juntos, construyen un ataque que vive de la aceleración.
Nueva Caledonia: Fulgini marca la diferencia; Gope-Fenepej aporta la experiencia
Nueva Caledonia juega por historia. Nunca ha estado en un Mundial y llega con la motivación de quien no tiene nada que perder. Su estructura combina talento exterior con experiencia.
Angelo Fulgini, del Al-Taawoun saudí, es su jugador de mayor jerarquía. Mediocampista con recorrido en Europa, es el encargado de darle sentido al juego y de asumir responsabilidades en momentos clave.
A su lado, Georges Gope-Fenepej, Saint-Colomban Sportive Locminé francés, representa la memoria del cuadro. A sus 37 años, mantiene la capacidad de desequilibrar y, sobre todo, de entender los tiempos de un partido que puede definir generaciones.
Para el aficionado que llenará Monterrey y Guadalajara, el repechaje es una oportunidad única: ver de cerca a futbolistas que, en muchos casos, cargan con el peso completo de su nación. Porque en este formato, cuando todo se reduce a un solo partido, las figuras dejan se convierten en destino.