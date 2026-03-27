Resultados del día: amistosos Fecha FIFA
España 3-0 Serbia
España logró una victoria contundente 3-0 frente a Serbia como parte de su preparación a la Copa del Mundo 2026. La Roja se adelantó a los 16 minutos con gol de Mikel Oyarzabal, quien volvió a anotar al 44’ para irse 2-0 antes del descanso. Más adelante, al 72’ Victor Muñoz Villanueva selló el triunfo con un tercer tanto, en una destacada actuación de jugadores jóvenes y suplentes que aprovecharon los minutos en el campo.
Inglaterra 1-1 Uruguay
Inglaterra y Uruguay firmaron un empate 1-1 este viernes en el partido disputado en Wembley Stadium, en Londres. Los Tres Leones se pusieron en ventaja al 81' con gol de Ben White, quien cabeceó tras una jugada a balón parado para adelantar a los locales. Sin embargo, cuando el tiempo reglamentario expiraba, Federico Valverde empató al 95' tras convertir un penalti en un cierre dramático.
Países Bajos 2-1 Noruega
Países Bajos se impuso 2-1 ante Noruega con una remontada. El duelo arrancó cuesta arriba para los neerlandeses. El noruego Andreas Schjelderup abrió el marcador al minuto 24 tras una jugada colectiva eficaz. Sin embargo, Virgil van Dijk igualó para los locales al 35’ para devolver la paridad antes del descanso. En la segunda mitad, Tijjani Reijnders anotó el gol de la victoria al 51’ con disparo dentro del área que selló la victoria para los dirigidos por Roland Koeman.