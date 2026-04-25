Resultados de la Jornada 17 de la Liga MX femenil
La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su jornada final con varios escenarios aún por definirse. El liderato general sigue en disputa, al igual que posiciones importantes en la tabla. Cruz Azul mantiene la posibilidad de subir hasta el quinto puesto. Además, queda por definirse el último lugar disponible para la Liguilla.
León 1-2 Atlético San Luis
Atlético San Luis venció 2-1 a León en un duelo donde ambos equipos llegaron sin posibilidades de Liguilla. Aurora Suárez fue clave para las visitantes al marcar un doblete muy temprano, al minuto 13 y 14. León intentó reaccionar en la segunda parte y logró acercarse con el gol de Mayalu Rausch al 56’. Sin embargo, el conjunto potosino supo manejar la ventaja y se quedó con el triunfo en la jornada final.