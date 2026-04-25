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Resultados de la Jornada 17 de la Liga MX femenil

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su última jornada con un solo puesto de Liguilla aún en disputa. El resto de las posiciones importantes ya están prácticamente definidas.

Redacción SI México

Atlético San Luis venció al León.
Atlético San Luis venció al León. / @AtletideSanLuis

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su jornada final con varios escenarios aún por definirse. El liderato general sigue en disputa, al igual que posiciones importantes en la tabla. Cruz Azul mantiene la posibilidad de subir hasta el quinto puesto. Además, queda por definirse el último lugar disponible para la Liguilla.

León 1-2 Atlético San Luis

Atlético San Luis venció 2-1 a León en un duelo donde ambos equipos llegaron sin posibilidades de Liguilla. Aurora Suárez fue clave para las visitantes al marcar un doblete muy temprano, al minuto 13 y 14. León intentó reaccionar en la segunda parte y logró acercarse con el gol de Mayalu Rausch al 56’. Sin embargo, el conjunto potosino supo manejar la ventaja y se quedó con el triunfo en la jornada final.

América vs Pachuca

Guadalajara vs Toluca

Monterrey vs Tigres UANL

Tijuana vs Mazatlán

Atlas vs Juárez

Puebla vs Necaxa

Cruz Azul vs Pumas

Santos Laguna vs Querétaro

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