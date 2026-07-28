Roberto Mancini, nuevo director técnico de Italia
El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, anunció este martes que Roberto Mancini será el nuevo director técnico de la Nazionale.
"He valorado que la persona que debía ser entrenador de la selección nacional (...) era Roberto Mancini", declaró el presidente de la FIGC, que presentará al nuevo seleccionador el miércoles.
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Ranieri reemplaza a Maldini
Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) reemplazando a Paolo Maldini, quien ha dimitido en desacuerdo con el nombramiento del seleccionador, anunció el martes el presidente de la Federación.
"Claudio Ranieri acaba de dar su acuerdo hace apenas unos minutos", declaró el presidente de la FIGC Giovanni Malagò durante una rueda de prensa.
Maldini, que apostaba por Andrea Pirlo como seleccionador, llevaba menos de un mes en el cargo, tras haber sido nombrado el 11 de julio. AFP