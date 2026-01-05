Rodrigo Dourado refuerza al América para el Clausura 2026
El Club América confirmó la contratación del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado como refuerzo para el torneo Clausura 2026. Procedente del Atlético de San Luis, el centrocampista ya reportó en las instalaciones de Coapa para someterse a los exámenes médicos y comenzar su integración al plantel que dirige André Jardine.
Tras un año de gestiones y acercamientos, la directiva azulcrema logró cerrar el fichaje de Dourado, quien firmó un contrato por tres años, con opción a uno adicional sujeto a objetivos deportivos, lo que asegura su vínculo con la institución al menos hasta 2028. El club hizo oficial su llegada mediante un video difundido en redes sociales, en el que se destacan las cualidades que llevaron al América a apostar por el brasileño.
En la pieza audiovisual, el auxiliar técnico Paulo Victor sostiene una conversación telefónica con André Jardine para detallar el perfil del mediocampista. “El análisis confirma lo que vimos. Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puede sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás. Es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos”, señala.
Jardine, quien conoce de primera mano al futbolista, respondió con confianza. “Sí, perfecto, Paulo. Este lo conozco bien. Tiene el carácter y la calidad que este club exige. Vamos a aportar mucho, no tengo duda. Viene a sumar y a ayudarnos a buscar nuestros objetivos”, afirma el estratega brasileño.
El reencuentro con André Jardine
Rodrigo Dourado llegó al futbol mexicano previo al Apertura 2022 para incorporarse al Atlético de San Luis, equipo que en ese momento era dirigido precisamente por André Jardine. Durante ese periodo, el mediocampista se consolidó rápidamente como titular y se convirtió en una de las piezas de confianza del técnico.
Bajo el mando de Jardine en el conjunto potosino, Dourado disputó 31 partidos oficiales, acumuló 2,451 minutos en el terreno de juego y se ubicó entre los futbolistas con mayor participación durante esa etapa. Aunque no marcó goles, aportó una asistencia y, sobre todo, fue clave en el equilibrio táctico del equipo, función que ahora buscará replicar y potenciar con el América.
Con su llegada, las Águilas fortalecen la zona de contención con un futbolista de perfil táctico, experiencia en la Liga MX y pleno conocimiento del sistema de Jardine, en una apuesta clara por el orden, la solidez y la continuidad de un proyecto que apunta a pelear por el título en el Clausura 2026.