Roma y Milan rozan la Champions a costa de la Juventus
La Roma y el Milan, que derrotaron a Lazio y Génova respectivamente, dieron un paso casi decisivo para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, al contrario que la Juventus, cuya derrota en casa frente a la Fiorentina le aleja del máximo torneo continental de clubes.
En la capital y después de los cambios de horarios de los últimos días, el derbi romano se resolvió con la victoria de la Roma por 2-0 frente a la Lazio. Con este triunfo, gracias a dos cabezazos de Gianluca Mancini (minutos 40 y 66), la Roma suma 70 puntos y cierra el Top 4 de la Serie A que da acceso a jugar la próxima Champions.
Un triunfo la próxima semana frente al ya descendido Hellas Verona daría la clasificación a una Roma que no disputa la Champions desde su eliminación en octavos de final contra el Oporto en 2019.
Igualado a puntos con la Roma, en tercera posición se ha colocado el irregular Milan, que se impuso por 2-1 en su visita al Génova con goles del francés Christopher Nkunku de penal (50') y del suizo Zachary Athekame (81'), mientras que por los ligures descontó el mexicano Johan Vásquez (86').
"Ha sido una jornada llena de emociones para nuestro equipo y nuestros aficionados. Nos quedan jugar 90 minutos para alcanzar nuestro objetivo y todo está en nuestras manos", declaró tras el partido el técnico romanista Gian Piero Gasperini. Romanos y milanistas cuentan con dos puntos de ventaja con respecto al Como y la Juventus, sus rivales por meterse en la Champions.
El sorprendente Como de Cesc Fábregas, tras haber garantizado por primera vez en su historia jugar en competiciones europeas, no renuncia a hacerlo en la Champions y este domingo derrotó al Parma con un solitario tanto del español Alberto Moreno (58').
"Nos ha podido la presión"
La que casi se despide de la Champions es la Juventus, derrotada en casa por una Fiorentina que se impuso con los goles de Cher Ndeour (34') y de Rolando Mandragora (83').
"Nos ha podido la presión, el miedo a perder lo que habíamos logrado durante la temporada. No hemos jugado a nuestro nivel", admitió el técnico juventino Luciano Spalletti tras una debacle que provocó los abucheos de los aficionados a sus jugadores.
En la última jornada de la liga italiana, el Milan recibirá al Cagliari, mientras que Como y Juventus visitarán a la Cremonese y Torino. Por su parte, el Nápoles, que se impuso por 3-0 en su visita al ya descendido Pisa, aseguró su clasificación para la próxima Champions.
También este domingo, fecha en la que se completará la penúltima jornada con los partidos donde no hay ya nada en juego, el ya campeón Inter empató a un gol en casa frente al Hellas Verona.