Rondón vuelve a Pachuca: el “Rey” regresa para liderar a los Tuzos
Salomón Rondón volverá a vestir la camiseta de los Tuzos del Pachuca tras concluir de manera anticipada su etapa con el Real Oviedo, club de la Primera División de España que también pertenece al Grupo Pachuca. El anuncio sacudió el mercado de fichajes de invierno y reavivó la ilusión en la capital hidalguense.
Bajo el lema “La historia continúa”, el club blanquiazul hizo oficial el regreso del atacante venezolano, quien tras un semestre en el futbol español retorna a la Liga MX para retomar su papel como referente absoluto en el área. A sus 36 años, el “Gladiador” pone fin a su cesión en Oviedo luego de disputar 16 partidos y marcar dos goles, cifra modesta dentro de un equipo que suma siete tantos en el torneo.
La necesidad de Pachuca por recuperar contundencia ofensiva y liderazgo aceleró las gestiones entre los clubes hermanos del Grupo Pachuca. Más allá de los números en España, la jerarquía de Rondón y su peso en el vestidor son vistos como factores determinantes para un proyecto que busca protagonismo en el Clausura 2026.
El regreso del “Rey Salomón” fue celebrado por la afición a través de redes sociales, luego de que el club compartiera un video de bienvenida. No es para menos: en su anterior etapa con los Tuzos, Rondón dejó huella. Conquistó el Derby de las Américas y la Challenger Cup, fue campeón de goleo del Clausura 2024 con ocho tantos y repitió esa cifra en la Concachampions 2024, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano.
Ese rendimiento fue el que le abrió las puertas del Real Oviedo, recién ascendido a LaLiga. Sin embargo, la experiencia en España no resultó como se esperaba: además de sus dos goles, su paso estuvo marcado por un penal fallado en su debut ante el Villarreal y una adaptación que nunca terminó de cuajar.
Rondón se reportará en los próximos días para integrarse a la pretemporada de Pachuca. El “Rey” ha vuelto a casa, con él regresa la esperanza de ver nuevamente a unos Tuzos con colmillo, peso ofensivo y ambición de título.