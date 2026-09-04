Santi Giménez debuta con el Porto con dos remates a puerta
Santiago Giménez necesitó apenas unos minutos para empezar a buscar su primer gol con el Porto.
El delantero mexicano debutó este viernes con los Dragones en la victoria 2-1 sobre el Moreirense y entró al minuto 75 en sustitución de André Silva, cuatro días después de que se oficializara su llegada desde el Milan.
No marcó, pero tuvo dos oportunidades claras durante el último cuarto de hora. Giménez remató dos veces a puerta, una con cada pierna, y en ambas encontró la respuesta del guardameta André Ferreira. Fueron sus primeros intentos oficiales con la camiseta del Porto.
El mexicano ingresó con el marcador ya 2-1. El Moreirense se había adelantado al minuto 20 por medio de Dinis Pinto, Jan Bednarek empató antes del descanso y William Gomes completó la remontada al 58.
El estreno llegó después de una incorporación acelerada. El Milan anunció el 31 de agosto que Giménez jugará cedido en el Porto hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de compra que se convertirá en obligación si se cumplen determinadas condiciones.
Francesco Farioli ya había anticipado antes del encuentro que la adaptación del delantero sería progresiva y confirmó que estaría disponible si su documentación quedaba en regla. Giménez comenzó en el banquillo y recibió finalmente su primera oportunidad en la recta final.
Con el triunfo, el Porto llegó a 15 puntos de 15 posibles y conservó el liderato de la Primeira Liga. Para Giménez, el primer paso terminó sin gol, pero con dos remates a puerta en sus primeros minutos como jugador de los Dragones.