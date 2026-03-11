Santi Giménez y su carrera contrarreloj por un lugar en la lista final al Mundial
Santiago Giménez comenzó ayer, al volver a los entrenamientos del Milán, una carrera contrarreloj. En 56 días, la selección de futbol de México iniciará su concentración final rumbo al Mundial 2026, momento en el que Javier Aguirre definirá a los 26 futbolistas que disputarán el torneo que se jugará en casa.
El 6 de mayo comenzarán a incorporarse los primeros jugadores, principalmente de la Liga MX. Para entonces, el “Vasco” ya tendrá definida su convocatoria, por lo que Giménez dispone de menos de dos meses para demostrar que está en condiciones de encabezar el ataque del Tri junto a Raúl Jiménez.
Aguirre fue claro en febrero pasado: “La selección no es para rehabilitar, es para jugar. El que no esté al 100 por ciento no puede venir”. Una advertencia dirigida a Giménez y a otros jugadores que arrastran problemas físicos.
“Santi” no disputa un partido desde el 28 de octubre, cuando una dolencia en el tobillo derecho lo dejó fuera de las canchas. En un principio se esperaba su regreso en diciembre tras un tratamiento conservador con terapias físicas, pero el Milan optó finalmente por someterlo a cirugía.
La operación alargó su periodo de recuperación. Inicialmente se estimaba que volvería a mediados de abril, pero una rehabilitación disciplinada permitió adelantar los plazos más de un mes.
Su regreso a los entrenamientos no solo representa una buena noticia para el técnico rossonero, Massimiliano Allegri, sino también para Aguirre, quien recupera a un delantero capaz de ofrecer variantes ofensivas, ya sea como único punta o acompañando a Raúl Jiménez.
Diez jornadas y una Fecha FIFA para volver a convencer
A la temporada actual de la Serie A le restan diez jornadas, un tramo en el que Giménez deberá recuperar su lugar en el Milan y ofrecer actuaciones que vuelvan a captar la atención del “Vasco”.
Durante su ausencia, el club italiano fichó al delantero alemán Niclas Füllkrug para reforzar el ataque. Sin embargo, el atacante llegado desde el West Ham inglés no ha logrado consolidarse: suma apenas un gol en 12 partidos.
El canterano del Cruz Azul apunta a regresar a una convocatoria este domingo frente a la Lazio, en la jornada 29 del campeonato italiano, la primera de las últimas diez pruebas que tendrá antes de la decisión final de Aguirre.
En ese duelo, Giménez intentará marcar su primer gol de la temporada. Antes de su lesión había disputado nueve partidos y acumulado 627 minutos sin anotar.
Junto con ello, tendrá una fecha FIFA más, la de finales de marzo, cuando México reciba a Portugal el día 28 y se enfrente a Bélgica, el 31, en Estados Unidos. Falta saber si Aguirre decide llamarlo para estos dos compromisos, los últimos antes de la concentración de mayo.
Competencia abierta en el ataque del Tri
Durante su ausencia, dos nombres aprovecharon para ganar terreno en la delantera de la selección: Germán Berterame, recientemente incorporado al Inter Miami de la MLS, y Armando "Hormiga" González, figura del Guadalajara y campeón de goleo del semestre pasado.
Ambos marcaron un gol durante la ausencia de Giménez: Berterame anotó el 0-1 en la victoria sobre Bolivia y González hizo el segundo en la goleada 4-0 frente a Islandia. Ninguno de esos partidos, sin embargo, se disputó en fecha FIFA, por lo que varias selecciones no contaron con sus planteles completos.
El tanto de Berterame frente a Bolivia representó su segundo gol en el actual proceso de Aguirre, iniciado en julio de 2024, la misma cifra que acumula Giménez.
De hecho, es la segunda mejor marca goleadora del Tri en esta tercera etapa del “Vasco”, solo por detrás de los 11 tantos de Raúl y los tres del defensa César Montes.
Berterame ha conseguido sus dos anotaciones en los últimos cinco meses, reflejo de su buen momento. Para González, el gol ante Islandia significó su estreno con la selección mexicana.
Con el tiempo en contra y una competencia creciente en el ataque del Tri, Giménez intentará recuperar su lugar como pieza clave para Aguirre de cara al Mundial 2026, torneo que podría marcar su debut en la máxima cita del futbol.