Santiago Gimenez reaparece con el AC Milan tras casi 5 meses de ausencia
El delantero mexicano Santiago Gimenez regresó a las canchas en el triunfo del AC Milán por 3-2 sobre el Torino, luego de casi cinco meses de inactividad por una lesión y posterior operación del tobillo derecho.
El atacante mexicano, que no veía acción desde el 28 de octubre del año pasado, volvió a jugar con su equipo en San Siro. Posteriormente a esa fecha, Gimenez se sometió a una artroscopia de limpieza en el tobillo derecho en diciembre de 2025, lo que le llevó a una recuperación de tres meses, para ahora reaparecer y buscar llegar en forma a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.
Santiago Giménez ingresó 77’ en lugar del estadounidense Christian Pulisic cuando el marcador se encontraba 3-1 en favor del cuadro rossoneri. El atacante se llevó una tarjeta amarilla por una falta cerca del final del juego, en el que jugó 18 minutos, contando el tiempo de compensación.
Strahinja Pavlovic había abierto el marcador en favor del AC Milan con un golazo desde fuera del área al 37’, pero el Torino igualó con gol de Giovanni Simeone, al 44’.
Para la segunda parte, el francés Adrien Rabiot amplió la ventaja para los locales, al 54’. Dos minutos después, al 56’ Youssouf Fofana marcó el tercer tanto del cuadro rossoneri.
Cuando la ventaja era cómoda para el AC Milan, el técnico Massimiliano Allegri dio ingreso a Santi Giménez, para que volviera a la acción y vaya retomando minutos, en busca de pelear por la titularidad en su equipo.
Sin embargo, el mexicano no tuvo oportunidades claras de marcar, aunque la buena noticia para él, su equipo y la Selección Mexicana es que ya tuvo acción tras esos casi cinco meses de ausencia.
No obstante, al 83’ se marcó un penalti a favor del Torino que convirtió Nikola Vlasic y acercó a los visitantes. El partido se tornó cerrado, pero al final el Milan se llevó el triunfo.