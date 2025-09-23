Santiago Gimenez se reencuentra con el gol; AC Milan gana 3-0 al Lecce en la Coppa Italia
El AC Milan, subcampeón de la Coppa Italia la temporada pasada, entró con paso firme en la edición 2025-2026 del torneo al derrotar al Lecce por 3-0 en San Siro con el mexicano Santiago Gimenez encontrándose con el gol.
El equipo rossonero, que recuperó para la ocasión a su arquero francés Mike Maignan, que había estado lesionado en el gemelo, se impuso con goles del mexicano Santiago Giménez (20), del francés Nkunku, su primer gol desde su llegada al equipo lombardo procedente del Chelsea (51), y del estadounidense Christian Pulisic (64).
El gol de Gimenez se dio luego de un centro preciso de Bartesaghi por el sector de la izquierda, para que el delantero mexicano cerrara la pinza y marcara su primer gol en la temporada.
En octavos de final, en diciembre, el Milan se medirá a la Lazio. En esa fase de la competición entrarán en liza los ocho primeros clasificados la temporada pasada en liga, entre ellos el vigente campeón Nápoles, y el ganador de la última 'Coppa', el Bolonia.
La segunda ronda de la Copa de Italia prosigue miércoles y jueves, con dos duelos entre clubes de la Serie A, Como-Sassuolo y Torino-Pisa.
Resultados de los partidos de dieciseisavos de final de la Coppa Italia
- (+) Cagliari - Frosinone (D2) 4 - 1
- (+) Udinese - Palermo (D2) 2 - 1
- (+) AC Milan - Lecce 3 - 0
Con información de AFP