Santiago Sandoval, el juvenil que salvó a Chivas en Liguilla y ahora busca eliminar a Cruz Azul
Santiago Sandoval no estaba presupuestado para cargar con el peso ofensivo de las Chivas en la Liguilla. Hace apenas unos meses era uno de los tantos juveniles que alternaban entre fuerzas básicas, Tapatío y entrenamientos con el primer equipo.
Hoy, a sus 18 años, es el futbolista que concretó la clasificación rojiblanca a las semifinales del Clausura 2026. Su nombre se puso en el mapa de la prensa tras el doblete ante Tigres, en el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Akron, pero dentro del club desde hace tiempo era catalogado como uno de los prospectos más prometedores que el entrenador Gabriel Milito decidió impulsar desde su llegada al banquillo.
El técnico argentino encontró en él a un futbolista distinto al resto de las mediapuntas de la cantera: con lectura de espacios, movilidad y capacidad para aparecer desde segunda línea sin necesidad de tener todo el tiempo la pelota.
Sandoval forma parte del modelo que el Guadalajara reforzó durante el último año futbolístico con Milito: potenciar el talento joven mexicano como la base del proyecto.
En el Clausura 2026, el Guadalajara volvió a liderar la regla de menores con 3,683 minutos reglamentarios y más de 4,200 totales, una cifra que explica por qué futbolistas como él encontraron espacio tan rápido en el primer equipo.
Antes de convertirse en el héroe de la serie contra Tigres, Sandoval ya había tenido actuaciones importantes en el sistema rojiblanco. Milito comenzó a utilizarlo en distintos momentos del torneo, principalmente como interior ofensivo o mediapunta detrás del delantero.
El cuerpo técnico valora su capacidad para ocupar espacios interiores y su agresividad para presionar tras las pérdidas de balón, dos pilares del estilo de juego del estratega argentino.
Su nivel lo llevó a aparecer en procesos juveniles de selección mexicana. Recientemente fue convocado con el Tri Sub-20 para amistosos ante Costa Rica. Sin embargo, lo que terminó por darle un lugar en el primer equipo fueron los jugadores que Chivas cedió para la concentración del Mundial 2026.
La convocatoria de Javier Aguirre dejó fuera de la Liguilla a cinco elementos fundamentales del Guadalajara: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. El equipo perdió portero, seguridad defensiva, generación y a su goleador, justo antes de comenzar la fase final.
Lo que parecía una desventaja imposible de superar terminó por abrir espacios a futbolistas que normalmente ocupaban roles secundarios como Sandoval.
En el partido de ida ante Tigres, Chivas sufrió sin su columna vertebral y cayó 3-1. Gabriel Milito entendió que necesitaba modificar piezas y encontrar soluciones distintas para el duelo de vuelta en el Akron.
La principal decisión fue cambiar el rol del juvenil. Sandoval dejó de jugar tan pegado a zonas exteriores y comenzó a aparecer detrás de los delanteros Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
Eso le permitió al equipo atacar el espacio entre centrales y laterales de Tigres, y le dio libertad al jugador de 18 años. El joven mediapunta interpretó esos movimientos de forma casi perfecta.
Primero apareció dentro del área para desviar un balón y marcar el 1-0. Tres minutos después atacó el segundo poste para definir de cabeza el 2-0 que empató el global y clasificó a Chivas por posición en la tabla.
Fue el primer doblete profesional de su carrera y uno histórico: con 18 años, nueve meses y dos días, se convirtió en el tercer futbolista más joven en marcar dos goles en una serie de Liguilla.
Dentro del cuerpo técnico creen que el impacto de Sandoval no estuvo únicamente en las anotaciones: Fue el jugador que mejor interpretó el partido.
Presionó alto, atacó espacios, dio pases entre líneas y ayudó a que Chivas mantuviera profundidad, aun sin varios de sus titulares habituales. Terminó el encuentro con cinco remates, dos goles, un pase clave y cuatro recuperaciones, en una actuación que confirmó por qué Milito insistió tanto en acelerar su desarrollo.
El crecimiento del juvenil también refleja algo más profundo dentro del actual proyecto rojiblanco. Mientras otros equipos recurrieron al mercado de fichajes o a no asumir riesgos con "novatos", Chivas apostó por su cantera, incluso en medio de una Liguilla condicionada por la Copa del Mundo 2026. Sandoval terminó como la prueba más visible de esa confianza.
Sin embargo, este solo fue un escalón más en el camino al título. Viene una dura prueba: La semifinal ante Cruz Azul pondrá a Sandoval frente a uno de los equipos más sólidos del campeonato y una defensa mucho más preparada para proteger los espacios interiores que explotó ante Tigres.
También enfrentará un escenario distinto: ya no es una sorpresa. Después de la noche del Akron, Cruz Azul sabe perfectamente quién es y cómo neutralizarlo.