Santos, el único equipo eliminado de la Liguilla; los otros 17 siguen con vida
A tres jornadas del cierre del Clausura 2026, solo el Santos Laguna está descartado en la pelea por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026, porque ha firmado un torneo de apenas nueve puntos en 14 partidos, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas. Además de ser el peor ataque con 35 goles permitidos y apenas 17 convertidos.
Es una de las peores actuaciones para un club que no avanza a la pela por el título desde el lejano Clausura 2023, cuando era dirigido por Pablo Repetto.
Mientras que en la lucha por uno de los últimos dos lugares el margen es mínimo y está abierta: el América ocupa el séptimo lugar con 19 puntos, las mismas que Atlas, octavo, y apenas por encima del León y Tijuana, noveno y décimo, que las persiguen con 18.
El contexto explica la presión. El torneo volvió a su formato tradicional, sin Play-In, lo que reduce a ocho los clasificados a la Liguilla. La decisión responde al calendario del Mundial 2026: la concentración de la selección mexicana iniciará el 6 de mayo, lo que obligó a recortar tiempos y eliminar la fase de repechaje.
En ese escenario, la zona media se comprimió. Del séptimo al décimo lugar hay apenas un punto de diferencia, pero la tensión no se detiene ahí. Juárez y Necaxa, con 16 unidades, siguen cerca; Monterrey y San Luis, con 15, todavía alcanzan; incluso Querétaro y Puebla dependen de combinaciones. Hasta Mazatlán, penúltimo con 11 puntos y en su torneo de despedida, sigue con vida si cierra perfecto.
Pero el cierre no se va a decidir solo por lo que haga cada equipo, sino por lo que se quiten entre ellos. La Jornada 15 tendrá el domingo el León vs Juárez que enfrenta a dos equipos separados por tres puntos. En la misma fecha también se dará el Mazatlán vs Querétaro, duelo en el que ambos buscan seguir con vida.
En la Jornada 16, el margen se vuelve todavía más estrecho. Monterrey recibe a Puebla en un duelo directo por seguir en la pelea. Después aparece uno de los partidos que puede mover toda la tabla: León vs América. No es un partido más, es un cruce directo entre rivales inmediatos que sabrá a un tradicional encuentro del extinto Play-In.
La última fecha tampoco suelta nada. Puebla vs Querétaro enfrenta a dos equipos que dependen de resultados ajenos, mientras que América vs Atlas cierra la fase regular con otro duelo entre aspirantes. No hay espacio para especular.
En ese contexto, el foco inevitable está en América. Hace menos de dos años dominaba la liga, jugaba finales y era protagonista.
Ahora, tiene como principal objetivo no salir de los ocho mejores, mientras trata de resolver su principal mal: la falta de contundencia frente al arco. En las últimas semanas, el patrón se repite. Llega más que el rival, pero no convierte. En un torneo tan cerrado, eso pesa el doble.
La eliminación en cuartos de final de la Concachampions ante Nashville terminó por exponerlo. No solo por el resultado, sino por la forma: América fue mejor, pero no marcó. Dominó, pero no resolvió. Es el mismo patrón que repite en la liga.
En contraste, varios de sus perseguidores han competido de otra manera. León y Tijuana, por ejemplo, no necesitan tanto volumen para resolver. Juárez y Necaxa se sostienen con resultados puntuales. No dominan, pero sí concretan.
Ahí está la diferencia. América necesita insistir más para lograr lo mismo y a veces ni eso le alcanza.
Las últimas tres jornadas no solo van a definir a los clasificados, también van a marcar tendencias. Para América, el reto es claro: meterse a la Liguilla y corregir lo que lo tiene hoy ahí.