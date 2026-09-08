Scarlett Camberos, primera mexicana en la historia en ser nominada al Balón de Oro
Por primera vez en la historia, una futbolista mexicana fue nominada al Balón de Oro femenil. Scarlett Camberos, delantera del América y de la Selección Mexicana, apareció entre las 30 candidatas después de una temporada de 47 partidos, 27 goles, siete asistencias y dos títulos: el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. Su candidatura rompe una barrera para México y coloca al futbol femenil nacional dentro del premio individual más importante del mundo.
El camino de Camberos hasta esta lista no fue directo. Nació en Estados Unidos, creció en el área de San Diego y desarrolló su carrera universitaria con UC Irvine. Allí disputó 57 encuentros, marcó 17 goles, entregó diez asistencias y recibió el reconocimiento como Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference en 2021.
América le abrió las puertas del profesionalismo a finales de ese mismo año. Camberos debutó ante Atlas el 10 de enero de 2022 y pronto se convirtió en una de las atacantes más peligrosas de la Liga MX Femenil. Durante su primera etapa con las Águilas anotó 18 goles en 41 partidos y encabezó al equipo con 11 tantos en el Clausura 2022.
Su crecimiento deportivo quedó interrumpido en marzo de 2023. Después de denunciar acoso digital y amenazas, Camberos dejó México y continuó su carrera en Estados Unidos. Su primer destino fue Angel City FC, club de Los Ángeles con el que disputó 19 partidos de temporada regular, diez como titular, y registró un gol y tres asistencias.
La mexicana pasó posteriormente a Bay FC como parte de la plantilla que disputó la temporada inaugural del club en 2024. Participó en diez encuentros, comenzó ocho y marcó un gol antes de que el equipo acordara su transferencia al América. Su experiencia en la NWSL le permitió competir en un entorno distinto y regresar a México con mayores recursos dentro del campo.
Su vuelta a Coapa en julio de 2024 representó mucho más que una transferencia. Camberos recuperó un espacio en el que ya había demostrado su capacidad, pero volvió con la experiencia que obtuvo en una de las ligas más competitivas del mundo. Su velocidad, el desequilibrio por las bandas y la facilidad para atacar el área volvieron a convertirla en una pieza esencial para las Águilas.
La recompensa colectiva llegó en 2026. América conquistó el Clausura y terminó con la espera de Camberos por su primer campeonato de la Liga MX Femenil. Poco después, el equipo se proclamó campeón de la Concacaf W Champions Cup tras derrotar al Washington Spirit, uno de los proyectos más fuertes de la NWSL. La atacante participó directamente en la final con el servicio que permitió a Aylin Aviléz abrir el marcador.
Esos títulos acompañaron una producción individual de 27 goles y siete asistencias en 47 partidos durante el periodo que tomó en cuenta el Balón de Oro. Los números explican su presencia en una lista que también incluye a Alexia Putellas, Ewa Pajor, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Khadija Shaw, Alessia Russo y Melchie Dumornay.
Camberos no parte como la principal favorita ante varias futbolistas que conquistaron las competencias más importantes de Europa, pero el valor de su nominación va más allá de la posición que ocupe en la votación final. Ninguna mexicana había aparecido entre las candidatas al Balón de Oro femenil desde la creación del premio en 2018.
Su presencia también rompe una barrera para la Liga MX Femenil. El reconocimiento demuestra que una futbolista puede entrar en la conversación internacional desde el campeonato mexicano si mantiene un rendimiento destacado y compite por títulos. Camberos llegó a la lista como jugadora del América y con logros conseguidos en México.
El momento resulta todavía más importante para las Águilas porque América también recibió una nominación como mejor club femenino del año. La candidatura individual de Camberos y el reconocimiento colectivo al equipo colocan al proyecto de Coapa frente a instituciones como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique de Lyon.
La historia también tiene un valor especial por la elección internacional de la atacante. Aunque nació en Estados Unidos, Camberos decidió representar a México y debutó con la Selección Nacional en septiembre de 2022 ante Nueva Zelanda. Desde sus primeros años explicó que su identidad familiar y cultural siempre estuvo vinculada con México. Ahora se convierte en la primera representante del país que llega a esta instancia del premio.
La ganadora se conocerá el 26 de octubre durante la ceremonia del Balón de Oro en Londres. Un jurado integrado por periodistas de los 50 países mejor ubicados en el ranking femenil de la FIFA definirá la clasificación a partir del rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo.
Scarlett Camberos todavía no ha ganado el Balón de Oro, pero ya consiguió algo que ninguna futbolista mexicana había alcanzado. Volvió al país, conquistó los dos títulos más importantes de su carrera y transformó ese regreso en una nominación histórica. Su nombre ya forma parte de la conversación reservada para las mejores jugadoras del mundo.