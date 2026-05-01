Selección Mexicana 2026: Los no mundialistas de Aguirre que valen más que la base de Liga MX
La primera convocatoria mundialista de Javier Aguirre es de 20 jugadores de Liga MX, con 12 perfilados al Copa del Mundo 2026 y ocho en “seguimiento hacia el siguiente ciclo”.
Cuando se ordenan esos ocho por valor, según datos de Transfermarkt, el mensaje es incómodo: hay talento más joven, con precio de mercado más alto y producción comprobada con datos de su participación en el Clausura 2026 que hoy queda fuera.
Denzell García (22 años, 4.5 mde, lateral derecho, lugar 9 en el top de Transfermarkt)
El defensa del Juárez FC no es un lateral tradicional. No solo cumple atrás: produce en ofensiva. Cinco participaciones de gol, dos asistencias y recuperación en campo rival hablan de un perfil que rompe líneas desde la banda. Además, su volumen de pase (449 acertados) confirma que suma en las salidas. Ese híbrido, defensa con impacto ofensivo, es uno de los perfiles más cotizados hoy en el mercado.
Kevin Castañeda (26 años, 4.5 mde, mediocampista ofensivo, lugar 10 del top)
Castañeda es el caso más evidente. En el Clausura 2026 anotó siete goles (entre los mejores), tuvo 12 tiros a puerta y una capacidad de último pase que lo coloca como el eje creativo del Tijuana (seis filtrados, líder de su equipo). A eso se suma que recibe faltas y mantiene posesiones. Es un jugador que decide jugadas y, por edad, todavía tiene proyección. Por eso su valor ya compite con titulares del Tri.
Eduardo Águila (23 años, 4 mde, central zurdo, lugar 11)
El zaguero del San Luis es uno de los pocos centrales zurdo mexicanos probados. Sus 105 balones recuperados, 13 duelos defensivos ganados y 94 rechaces lo validan en lo estadístico, pero ser central zurdo lo dispara en valor. En un contexto donde México tiene pocos perfiles naturales en esa zona, su precio no responde solo a lo que hace, sino a lo difícil que es reemplazarlo.
Iker Fimbres (20 años, 3.8 mde, mediocentro, lugar 12)
El mediocampista defensivo del Monterrey es un caso distinto. No domina desde el volumen, pero sí aparece en momentos puntuales: dos goles en 13 partidos y participación directa en jugadas de alto impacto, como un penal generado. Su valor está menos en lo que hace en el presente y más en la proyección. A esa edad, el mercado especula con el margen de crecimiento.
Jairo Torres (25 años, 2.5 mde, extremo derecho, lugar 16)
El elemento del Juárez FC tiene algo que no es fácil de desarrollar: extremos que terminan jugadas. En 11 partidos suma tres goles y una asistencia, con presencia constante en el área (dos tantos dentro del área y uno de cabeza). No es solo desequilibrio por las bandas: es definición. Ese tipo de extremo tiene mercado.
Jesús Gómez (24 años, 2.5 mde, mediocampista defensivo, lugar 17)
El centrocampista del Tijuana no sobresale en titulares de prensa, pero sí en funcionamiento. Sus 24 balones ganados en área propia y 18 duelos aéreos reflejan a un jugador que protege estructuras. Es el tipo de perfil que no siempre luce, pero que los equipos necesitan para equilibrar.
Óscar García (22 años, 2.5 mde, portero, lugar 18)
El arquero del León es el ejemplo de cómo el contexto puede distorsionar la percepción. Sus 57 atajadas lo colocan entre los más activos del torneo y su saldo positivo en goles evitados (0.39) confirma que responde en el arco. Sin embargo, los 1.9 goles recibidos por partido y las pocas porterías en cero (2) evidencian un entorno defensivo que lo penaliza. Aun así, el volumen individual lo mantiene en rango alto de valor.
México no dejó fuera a jugadores caros que todavía no son más seguros que los actuales y tienen mucha proyección. Aguirre prefirió certezas y experiencia para un escenario con tanta presión como una Copa del Mundo en casa, mientras que el mercado responde a lo que pueda venir en el futuro.