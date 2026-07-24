Selección Mexicana Sub-20: quién es quién en el equipo que busca el Mundial 2027 y Los Ángeles 2028
La selección mexicana Sub-20 inicia la búsqueda los boletos al Mundos y los Juegos Olímpicos de 2028, con una generación encabezada por Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Reyes.
Alex Diego escogió a 21 futbolistas, ocho de ellos pertenecientes a Chivas, en un plantel que combina jugadores con experiencia en Liga MX y otros todavía en categorías juveniles.
México enfrentará a Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala en el Grupo B, con los tres partidos programados en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Los cuatro semifinalistas clasificarán a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, mientras que el campeón obtendrá la plaza para los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos gana el torneo, el boleto olímpico pasará al subcampeón.
Chivas aporta la base
Ocho convocados pertenecen a Chivas: Juan Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Santos Laguna aporta a Juan Echilvestre, Luis Gómez y Nelson Cedillo; FC Juárez, a Luis Carmona y Juan Sigala; Tigres, a Henrique Simeone y Diego Ramírez.
La lista se completa con Artemio Olvera, del Atlético de San Luis; Cristóbal Alfaro, del Atlante; Edwin Soto, del Pachuca; Luis Gamboa, del Atlas; Aldahir Valenzuela, del Monterrey, y Diego Reyes, del Flamengo y único integrante que juega fuera de México.
Las principales figuras
Juan Liceaga parte como candidato a la titularidad en la portería. Disputó el Mundial Sub-20 de 2025 y ha tenido actividad con el Tapatío. Cristo Navarrete y Artemio Olvera completan la posición.
En defensa, Carlos Hernández destaca por su juego aéreo y fortaleza en los duelos. Juan Echilvestre ofrece salida por la izquierda; Cristóbal Alfaro y Yohan Orozco compiten como centrales, mientras Luis Carmona puede cubrir más de una posición. Edwin Soto completa la zaga.
Santiago Sandoval, figura del Guadalajara en la Liguilla pasada, puede recibir entre líneas, conducir hacia el área y llegar como segundo atacante. Su entendimiento con Camberos será uno de los principales recursos ofensivos.
Juan Sigala puede actuar como volante o extremo derecho. Luis Gómez y Nelson Cedillo ofrecen orden; Henrique Simeone juega como contención o central; Diego Covarrubias participa en la circulación, y Samir Inda aporta golpeo desde media distancia.
Hugo Camberos es el jugador más reconocible de la convocatoria. Ya disputó un Mundial Sub-20, tiene actividad con el primer equipo de Chivas y puede jugar por ambos costados. Su principal virtud es la conducción: recibe abierto, supera al primer defensor y se acerca al área.
Diego Reyes se formó en América y actualmente pertenece al Flamengo. Es la principal referencia para ocupar el centro del ataque. Aldahir Valenzuela ofrece una alternativa más física; Luis Gamboa puede partir desde la banda, mientras Diego Ramírez aparece como opción desde la banca.
La ausencia de Gilberto Mora
Gilberto Mora tiene edad para disputar el torneo, pero continuará su proceso con la selección mayor después de participar en la Copa del Mundo 2026. Alex Diego dejó abierta la posibilidad de convocarlo al Mundial Sub-20 de 2027 si México consigue el boleto.
Alex Diego, el entrenador
Alex Diego dirigió a Alebrijes, Atlante y Querétaro antes de incorporarse a las selecciones menores. Su paso por la Sub-18 le permitió trabajar con varios integrantes de esta generación durante concentraciones, giras y partidos de preparación.
México necesita ganar los cuartos de final para llegar al Mundial y alcanzar el partido por el título para controlar su destino olímpico. El torneo mostrará si la familiaridad entre varios convocados compensa la falta de continuidad profesional de buena parte del plantel.