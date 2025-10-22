La selección Sub-17, sin Gilberto Mora, pero con apellidos conocidos en la Liga MX
La selección mexicana varonil Sub-17 encarará a partir del martes 4 de noviembre de 2025 el Mundial de su categoría, con un pelotón de 21 futbolistas, entre los que no sobresale Gilberto Mora, pero sí jugadores con apellidos conocidos en la Liga MX.
Carlos Cariño reveló la convocatoria, con la que disputará en Catar la Copa del Mundo. Entre los nombres están los de los delanteros Lucca Vuoso y Máximo Reyes, ambos del Santos Laguna; el atacante Aldo De Nigris, del Monterrey, y el portero Abdon Turrubiates, del León.
Estos cuatro jugadores son hijos de futbolistas retirados que brillaron en el futbol mexicano. Lucca es vástago del histórico atacante del Santos Matías Vuoso; Máximo, de Joaquín Reyes; De Nigris, del ex histórico goleador de los Rayados del mismo nombre, y Abdon, de un ex arquero que se llama Emmanuel Turrubiates y que también atajó para el León.
Lucca es un jugador que ha alternado este semestre en las categorías Sub-17, 19 y 21 del Santos. Reyes integra la nómina la Sub-21 del cuadro lagunero, y De Nigris ha transitado este torneo en la Sub-19 y Sub-21 de los Rayados.
Mientras que Turrubiates es uno de los guardametas de la cantera del León con más proyección y es el titular del equipo Sub-19.
Gilberto Mora, la joya mexicana de 16 años, no está en la nómina porque ya está considerado un elemento de la selección mayor, una vez que finalizó su participación en el Mundial Sub-20, en el que México fue eliminado en los cuartos de final.
“Gilberto viene de jugar la Copa Oro y el Mundial Sub-20 en un periodo corto. Por los méritos que ha hecho, el niño debe estar en la categoría mayor. Me gustaría tenerlo, pero lo que ha demostrado lo lleva más arriba. Hay que dejar que siga creciendo, mejorando, porque tenemos a uno de los mejores jugadores de su generación”, señaló Cariño, quien jugó para los Pumas.
México está ubicado en el grupo F de la Copa del Mundo, junto a Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur. Su primer partido será el martes 4 de noviembre ante los surcoreanos, el segundo el viernes 7 en contra de los marfileños y cerrarán la primera ronda el lunes 10 ante los suizos.
El Tri juvenil pretende hacer historia para convertirse en la tercera selección mexicana que gana este certamen, antes lo hizo la histórica generación liderada por Carlos Vela y Giovanni Dos Santos de 2005 y la de 2011, que como local obtuvo el cetro comandado por Carlos Fierro y Antonio “Pollo” Briseño.
Lista completa de la selección mexicana Sub-17:
- Porteros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).
- Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro y Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake) e Ian Olvera (Xolos).
- Mediocampistas: Íñigo Borgio (Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Monterrey).
- Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Monterrey), Máximo Reyes y Lucca Vuoso (Santos Laguna).