Senegal presenta trofeo de la Copa Africana de Naciones ante Perú pese a despojo del título

🚨💣 Incredible scenes!



Senegalese supporters have turned up in huge numbers with a spectacular procession before the friendly match at the Stade de France! 🇸🇳🏟️🔥



The Lions of Teranga fans are bringing the heat and colour to Paris in full force.



Trophy SET! ⏳



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