Senegal reacciona, remonta y avanza firme a cuartos de final
La campeona vigente no falló. Senegal, monarca de la Copa Africana de Naciones en 2021, evitó el susto este sábado ante Sudán, remontó el marcador y se impuso 3-1 para convertirse en la primera selección clasificada a los cuartos de final de la presente edición.
El inicio fue adverso para los Leones de la Teranga. Un gol tempranero de Aamir Abdallah, al minuto 6, encendió la ilusión sudanesa y puso a prueba la paciencia del campeón. Sin embargo, Senegal respondió con jerarquía y control del juego, apoyado en la figura de Pape Gueye.
El mediocampista del Villarreal fue decisivo antes del descanso. Primero igualó el encuentro al minuto 29 y, ya en tiempo añadido del primer tiempo, completó su doblete desde el punto penal (45+3’) para darle la vuelta al marcador y encaminar la clasificación.
Sudán intentó sostenerse tras el descanso, pero la reacción senegalesa fue inmediata. Apenas tres minutos después de la reanudación, Ibrahim Mbaye, jugador del París Saint-Germain, apareció para marcar el tercer gol y sentenciar el partido, disipando cualquier atisbo de sorpresa.
Con el triunfo, Senegal avanza a cuartos de final y el próximo viernes enfrentará al ganador del cruce entre Mali y Túnez, en busca de un lugar en las semifinales y con la mira puesta en revalidar el título continental.
Para Sudán, el torneo llega a su fin, aunque su presencia en la competencia disputada en Marruecos tuvo un significado que trascendió lo deportivo. Los Cocodrilos del Nilo acudieron con la intención de brindar un motivo de orgullo y alegría a una población golpeada por casi tres años de guerra civil.
El conflicto armado entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), iniciado en abril de 2023, ha provocado el desplazamiento de cerca de 12 millones de personas y, de acuerdo con Naciones Unidas, ha dado origen a la peor crisis humanitaria del mundo, en medio de graves acusaciones entre ambos bandos.