El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió el martes "por unanimidad" otorgar a Senegal el título de la Copa de África de futbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había obtenido el trofeo en la mesa.

El pasado 17 de marzo, el comité de apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) había despojado a Senegal de su título y proclamado campeón a Marruecos, país organizador del torneo. Los senegaleses se habían impuesto 1-0 en la final del 18 de enero en Rabat, al término de un partido caótico en el que varios de sus jugadores abandonaron el campo en señal de protesta contra una decisión arbitral. AFP

BREAKING: The Court of Arbitration for Sport (CAS) have announced Senegal as the winners of AFCON 2025. pic.twitter.com/V7uqWXQVOR — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 24, 2026

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