Ser directo y honesto, las virtudes de Javier Aguirre según Carlos Salcido
Para Carlos Salcido, la principal virtud que tiene Javier Aguirre como entrenador es ser directo y honesto, eso provoca armonía en los grupos y buena convivencia, como la que vivió el ex jugador de las Chivas del Guadalajara en el proceso del “Vasco” con la selección mexicana en el Mundial 2010.
"Javier es una persona directa, honesta, que no se guarda nada. Si te requiere te lo dice, si no, también, es una persona que no tiene filtros y es algo que siempre se agradece. En cuanto a lo que requiere de ti en la cancha, te dice la información que necesitas, que vayas por izquierda o por derecha, no te complica”, explicó el elemento del Tri que disputo las copas del mundo de 2006, 2010 y 2014.
En el proceso de 2010, Aguirre tomó al Tri en abril de 2009, con el objetivo de rescatar a un grupo que estaba en riesgo de quedarse fuera del Mundial. El “Vasco”, en su segundo proceso con México, recuperó a los futbolistas y los guió a quedar segundos en las eliminatorias de la Concacaf.
Era una nómina liderada por veteranos con experiencia en Europa, como Rafael Márquez y el mismo Salcido, además de jóvenes que empezaban a despuntar como Javier “Chicharito” Hernández.
Al final, el resultado fue el mismo que en los cuatro mundiales anteriores, octavos de final, y no acceder al ansiado quinto partido.
"En 2010, desgraciadamente no nos fue del todo bien. Fue una una selección buena, logramos cosas importantes como los resultados en las eliminatorias. Aguirre llegó cuando estábamos ahí medio bajoneados y nos recuperó”, confesó Salcido.
En la selección de 2026, Salcido ve similitudes a la de 2010, como la personalidad de salir a la cancha “a correr, matarte y luchar aventarte de cabeza” e imponerse a no contar con una figura que te cambie un partido.
“Nunca hemos tenido un solo jugador que cambie por sí solo el partido, México es una selección que siempre tiene que jugar en conjunto, eso es lo que nos ha hecho fuertes a lo largo de la historia. Todos los que han sido convocados saben jugar al futbol, por eso están ahí, y si a eso le agregas personalidad, todo se puede dar”.
A pesar de los comentarios negativos, que ha recibido el equipo, que según sus críticos carece de líderes y talento, para Salcido los ingredientes están puestos para hacer “el mejor Mundial de la historia”, en el tercero que recibirán en casa.