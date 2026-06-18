Sergej Barbarez, exiliado de guerra, jugador de póquer y el héroe de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026
Hay personajes que parecen construidos a partir de retazos de ficciones distintas, hombres cuyas vidas esquivan la clásica línea recta para dibujar un itinerario repleto de quiebres inesperados, y entre todos ellos, está Sergej Barbarez.
Goleador implacable en su juventud, Barbarez decidió tras su retiro que el banquillo tradicional no era su destino inmediato, y prefirió sumergirse durante una década en el póquer profesional y en la implacable tribuna de la crítica televisiva como comentarista de televisión.
Para desentrañar la complejidad de su carácter, es preciso remontarse a sus raíces en la Mostar yugoslava de principios de los años setenta, un espacio multicultural donde creció en el seno de un hogar que reflejaba la rica diversidad étnica de la región al contar con un padre serbobosnio y una madre de ascendencia croata y bosníaca.
Aunque de adolescente su velocidad innata parecía encauzarlo hacia las pistas de atletismo, en los exigentes 400 metros lisos, terminó decantándose hacia el futbol e ingresó a las divisiones juveniles del Velež Mostar justo antes de que las tensiones políticas de los Balcanes estallaran de manera irreversible.
En el invierno de 1991 su padre lo envió a Hanóver a visitar a un tío materno para protegerlo de la violencia que ya asolaba a Eslovenia y Croacia; la visita, inicialmente planeada para dos semanas, se convirtió en un exilio definitivo cuando la guerra estalló en Mostar en abril de 1992, atrapando a su madre durante todo el conflicto y empujando a Barbarez, gracias a una prueba improvisada, a firmar con el Hannover 96.
Aquel muchacho de 1,88 metros de estatura, que aprendió el alemán de forma completamente autodidacta viendo la televisión local en la soledad de su habitación, comenzó así a tallar una trayectoria marcada por la resiliencia y un carácter protector muy marcado, negándose inicialmente a jugar para la nueva selección nacional bosnia hasta que la seguridad física de su madre estuviese diplomáticamente garantizada frente a las amenazas de secuestro e intentos de asesinato que ella sufría en su Mostar natal.
Su andadura en el futbol alemán, guiada en gran parte por el técnico Frank Pagelsdorf, lo vio madurar desde las categorías regionales hasta la consagración absoluta en la Bundesliga, vistiendo las camisetas de clubes históricos como el Union Berlin, el Hansa Rostock y el Borussia Dortmund, antes de alcanzar el estatus de icono indiscutible en el Hamburger SV.
Fue allí, en el puerto hanseático, donde Barbarez firmó su campaña de culto al coronarse máximo goleador del campeonato alemán en la temporada 2000-01 con 22 anotaciones, un logro que lo catapultó a la cima del futbol europeo y le permitió ganarse el respeto unánime de sus compatriotas.
Con la camiseta de su país disputó 47 partidos y asumió la capitanía entre 2004 y 2006, erigiéndose en el faro de la primera gran generación competitiva de la Bosnia posguerra.
Tras colgar las botas en el Bayer Leverkusen en 2008, Barbarez canalizó su adrenalina competitiva hacia los tapetes del póquer profesional entre los años 2010 y 2022.
Lejos de actuar como una celebridad de paso, se integró plenamente en el circuito de alta competencia, ganando sus asientos en satélites presenciales y especializándose en Pot-Limit Omaha, una modalidad caracterizada por el análisis estadístico riguroso y el control absoluto de la varianza.
Acumuló más de 143.000 dólares en vivo y alcanzó dos mesas finales de las World Series of Poker. Simultáneamente, Barbarez ejercía de analista y comentarista en cadenas de televisión como Sky Deutschland, una tribuna desde la cual fustigó severamente el rumbo administrativo de la Federación de Futbol de Bosnia y Herzegovina.
Ante el colapso de un equipo que llegó a consumir cuatro seleccionadores en 2023, Barbarez denunció con dureza la corrupción estructural y decisiones polémicas como la de organizar amistosos sensibles tras la invasión de Ucrania, ganándose la enemistad del presidente federativo, Vico Zeljković, quien llegó a sentenciar en 2021 que Barbarez jamás trabajaría con el combinado nacional bajo su mandato.
El destino, sin embargo, suele reírse de las sentencias categóricas y, cuando en la primavera de 2024 el colapso del equipo nacional amenazaba la estabilidad de la institución, la federación de Zeljković se vio obligada a jugar una carta desesperada.
Cuenta una anécdota, retomada por la prensa balcánica, que en un asombroso giro táctico, la directiva retó directamente al analista televisivo. “Si tanto criticas y consideras que este trabajo es tan sencillo, deja los micrófonos de la televisión y asume tú mismo la dirección técnica de la selección”, le dijeron.
Barbarez aceptó el desafío y, en abril de 2024, firmó un contrato de cuatro años para asumir su primer cargo como entrenador profesional, una temeridad táctica que revirtió rodeándose de un cuerpo técnico repleto de leyendas como Emir Spahić en la dirección deportiva y Zlatan Bajramović como asistente principal.
Su estrategia priorizó el factor humano, la reconstrucción del orgullo nacional y un exhaustivo rastreo en Europa para reclutar talentos de la diáspora bosnia, convirtiendo la Nations League en un laboratorio que desembocó en una sólida andadura en las eliminatorias del Mundial 2026, donde tras finalizar segundos en su grupo de clasificación, se adentraron en los temidos playoffs de repesca de la UEFA.
Lo que ocurrió en marzo de 2026 ya pertenece al ámbito de la leyenda deportiva, pues tras eliminar a Gales a domicilio, la escuadra granítica de Barbarez se midió en el Bilino Polje de Zenica contra la todopoderosa selección de Italia.
Pese a ir a remolque y sufrir el dominio transalpino, el equipo forzó el empate por mediación de Haris Tabaković y certificó el billete al Mundial en una agónica tanda de penaltis donde el guardameta Nikola Vasilj se vistió de héroe.
La apoteosis de esta improbable resurrección se vivió pocos días después en su natal Mostar, cuando miles de compatriotas se agolparon bajo el histórico Puente Viejo iluminado con los colores nacionales para ver a un clavadista profesional lanzarse al río Neretva sosteniendo antorchas encendidas, un tributo mágico para el exfutbolista, exjugador de póquer y excomentarista que demostró que, a veces, para ganar la partida más difícil de la vida, solo hace falta la lucidez de quien sabe cuándo arriesgarlo todo con una mano aparentemente imposible.