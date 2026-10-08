Shai Gilgeous-Alexander entra al Atlético de Madrid como nuevo accionista

Shai Gilgeous-Alexander amplió su presencia fuera de las canchas. La estrella de Oklahoma City Thunder se incorporó oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid, aunque no se revelaron la cantidad invertida ni el porcentaje del club que adquirió el basquetbolista canadiense.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid”, declaró Shai después del anuncio. El jugador destacó la historia del conjunto rojiblanco en la élite europea y agradeció la oportunidad de formar parte de su futuro.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍



🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y… pic.twitter.com/Ey8GlXoNLj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026

El Atlético suma a una de las figuras deportivas más importantes del momento. Gilgeous-Alexander conquistó el campeonato de la NBA, el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular, el título de anotación y el MVP de las Finales en 2025. En 2026 volvió a recibir el MVP y se convirtió en el decimocuarto jugador de la historia que gana el reconocimiento en temporadas consecutivas. Sports Illustrated también lo eligió como Deportista del Año en 2025.

Su llegada al futbol español no representa su primera inversión relacionada con el deporte y el entretenimiento. En febrero de 2026 pasó a formar parte del grupo propietario del TD Coliseum de Hamilton, la ciudad de Ontario en la que creció. Su participación busca respaldar el desarrollo económico y cultural de la comunidad, además de apoyar programas sociales por medio de la SGA Foundation.

La entrada de Shai al Atlético se produce durante una nueva etapa corporativa de la institución. Apollo Sports Capital completó en marzo de 2026 la adquisición de la participación mayoritaria, mientras Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo conservaron sus cargos como consejero delegado y presidente. El proyecto contempla nuevas inversiones en los equipos del club y en el desarrollo de la Ciudad del Deporte junto al Riyadh Air Metropolitano.

Con Gilgeous-Alexander, el Atlético incorpora a una figura con un enorme alcance internacional, especialmente en Canadá y Estados Unidos. Para el jugador representa una nueva apuesta empresarial vinculada al deporte y la oportunidad de participar en el crecimiento global de una institución con más de 120 años de historia.