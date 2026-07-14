Sin Gilberto Mora, México buscará el sueño olímpico en el Premundial Sub-20 de Concacaf
Sin Gilberto Mora, pero con Hugo Camberos, así es como la Selección Mexicana disputará el Premundial Sub-20 de Concacaf. Conoce a los convocados, el calendario de partidos y dónde juegan los representantes del combinado nacional.
Del próximo 24 de julio al 9 de agosto, Puebla y la Ciudad de México serán las sedes de dicho torneo, el cual entregará cuatro boletos al Mundial de la categoría que se celebrará en 2027. Además, el certamen otorgará una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, además de la que ya tiene asegurada Estados Unidos por su condición de anfitrión.
Es así como este lunes 13 de julio, el estratega del Tricolor juvenil, Alex Diego, presentó su lista con los 21 jugadores con los que contará para la justa. Cabe mencionar que, para esta ocasión, Guadalajara aportará la base del equipo con ocho futbolistas. Asimismo, destaca la presencia de Diego Reyes Costilla, el único elemento que milita en el extranjero, quien pertenece al Flamengo de Brasil.
¿Quiénes son los convocados?
- Porteros: Artemio Olvera (Atlético de San Luis), Cristo Navarrete (Guadalajara), Juan Liceaga (Guadalajara).
- Defensas: Juan Echilvestre (Santos Laguna), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (FC Juárez), Carlos Hernández (Guadalajara), Yohan Orozco (Guadalajara), Edwin Soto (Pachuca).
- Medios: Diego Covarrubias (Guadalajara), Nelson Cedillo (Santos Laguna), Samir Inda (Guadalajara), Henrique Simeone (Tigres), Juan Sigala (FC Juárez), Luis Gómez (Santos Laguna), Santiago Sandoval (Guadalajara).
- Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Hugo Camberos (Guadalajara), Diego Reyes Costilla (Flamengo), Diego Ramírez (Tigres), Aldahir Valenzuela (Monterrey).
Calendario del Tricolor en el Grupo A
El conjunto mexicano arrancará su participación en el Grupo A y disputará sus encuentros de la primera fase en la Angelópolis:
- México vs. Antigua y Barbuda | Viernes 24 de julio | 17:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
- Costa Rica vs. México | Lunes 27 de julio | 20:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
- México vs. Guatemala | Jueves 30 de julio | 19:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
También presentan la convocatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Por su parte, Eduardo Arce, quien comanda el proyecto de la Sub-23, también dio a conocer su lista con la que buscará el bicampeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dicho certamen se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. En su caso, el estratega ha decidido mantener la base de aquel cuadro que llegó a los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025.
- Porteros: Emmanuel Ochoa (Cruz Azul), Carlos Camacho (Pachuca).
- Defensas: Jorge Velázquez (Cruz Azul), Sebastián Cervantes (Dorados), Efraín López (FC Juárez), Cesare Soldati (Chivas), Diego Ochoa (Necaxa), Román Pachuca (Puebla).
- Medios: Obed Vázquez (Atlante), Danilo Valdez (Cruz Azul), Amaury Castro (Cruz Azul), Brayan Parra (Querétaro), Gael García (Chivas), Hugo Uribe (Chivas), Israel Tello (Necaxa), Miguel Fava (Pachuca), Brandon Téllez (Tapatío).
- Delanteros: Javier Moxica (Atlante), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos Laguna).
Calendario de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
- México vs. Venezuela | Jueves 30 de julio | 14:00 hrs. | Estadio Cibao
- República Dominicana vs. México | Sábado 1 de agosto | 17:00 hrs. | Estadio El Cóndor
- México vs. Guatemala | Lunes 3 de agosto | 14:00 hrs. | Estadio El Cóndor