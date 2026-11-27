​ Minutos antes de arrancar el partido de Pachuca frente a Chivas, se vivió un ambiente de tensión afuera del Estadio Hidalgo, ya que decenas de aficionados temían perderse este primer encuentro de cuartos de final, todo por problemas con el Fan ID.

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El sistema que surgió para tener un mayor control y seguridad en los estadios del futbol mexicano sigue dando de qué hablar, incluso en la Liguilla. El personal en los accesos, entre megáfonos y gritos, dio aviso de que toda persona que deseara ingresar debía contar obligatoriamente con este registro.

​El problema fue que varias personas que llegaron con boleto en mano no contaban con este requisito, a pesar de que la Liga MX lo marca como obligatorio. Cuando se los pidieron en los filtros, varios trataron de realizar su trámite al momento, hecho que saturó la red de telefonía e internet, lo que hizo todavía más lento el proceso.

Sin teléfono ni identificaciones

​Entre los aficionados del Rebaño estuvo Luis Enrique, quien aseguró que llevaba cerca de 40 minutos intentando sacar su Fan ID y todavía seguía en el proceso. Además, sin pensar en que iba a presentarse este inconveniente, acudió sin su INE, pues suele dejar sus documentos personales para evitar extravíos, por lo que tuvo que averiguar si podía certificar su identidad con su licencia de conducir.

"Si no lo llegas a traer, imagínate, te quedas sin entrar", comentó tras recordar que también tuvo que regresar a su auto a guardar una pequeña bandera que le compró a su hijo, ya que no le permitieron ingresarla al inmueble.

​Otro aficionado, procedente del Estado de México tras un viaje de más de dos horas, acudió acompañado de su padre, un adulto mayor que ni siquiera contaba con un teléfono celular para realizar su proceso en el momento.

"Vengo con mi papá. Mi papá no maneja el teléfono, no maneja esto. Entonces, ahorita es un tema. No podemos entrar porque no nos permite. No tiene teléfono, no nos permite hacerlo", señaló con evidente frustración en medio de la fila.

No siempre lo piden

​Finalmente, hubo quienes señalaron que ya habían asistido previamente al mismo recinto de los Tuzos y que nunca antes habían enfrentado este tipo de restricciones, pues en visitas anteriores no les habían solicitado el registro para acceder a las tribunas, lo que tomó por sorpresa a varios seguidores que viajaron desde fuera de Hidalgo.

"Habíamos venido y no había tenido este tema. Ya tiene un rato, pero no me lo habían pedido", dijo unos de los aficionados molestos en la entrada.

Aun así, para ya iniciado el encuentro, el recinto aparecía abarrotado, lo que daba entender que al menos la mayoría logró ingresar.

