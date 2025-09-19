Solicitan 216 países boletos en primera fase de venta para Mundial
Durante el período de entrada de diez días de preventa de la Copa Mundial de la FIFA 26, más de cuatro millones y medio de fanáticos en todo el mundo solicitaron la primera oportunidad de comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, programada para tener lugar en toda América del Norte el próximo junio y julio.
Aficionados de 216 países participaron en el sorteo de preventa de Visa para la primera fase de la venta de entradas para la Copa Mundial 26 de la FIFA. El mayor número de solicitudes fue presentado por residentes de los tres países de acogida: Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden. Los diez principales países, en orden de demanda, fueron redondeados por Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.
"Estas no solo son cifras sobresalientes, sino también una fuerte declaración", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26: el evento más grande, inclusivo y emocionante jamás visto. Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y pequeños de todos los continentes, los fanáticos están demostrando una vez más que la pasión por el fútbol realmente une, ya que están deseando asistir a los partidos en las tres naciones anfitrionas. Y en 2026, con 48 equipos jugando en 16 ciudades increíbles, el mundo se unirá en América del Norte como nunca antes".
Después de un proceso de selección aleatorio, los solicitantes serán notificados por correo electrónico de forma continua a partir del lunes 29 de septiembre. A los solicitantes seleccionados se les dará una fecha y una franja horaria para comprar boletos (sujeto a disponibilidad), con franjas horarias a partir del miércoles 1 de octubre. Una solicitud de sorteo exitosa no garantiza que las entradas estén disponibles para su compra durante la franja horaria.
Los fanáticos podrán conseguir entradas para el escenario de grupo desde solo 60 USD al inicio de las ventas. Las entradas para un solo partido para los 104 partidos estarán disponibles cuando comience la venta de entradas, junto con entradas específicas para el lugar y el equipo.
Además, el jueves 2 de octubre, la FIFA lanzará una plataforma de reventa segura y oficial para los titulares de entradas elegibles en FIFA.com/tickets. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los fanáticos contra la reventa inválida o no autorizada y está disponible para los fanáticos sujetos a regulaciones federales y locales. Los residentes mexicanos tendrán acceso a una plataforma de intercambio de boletos de la FIFA.
Las fases posteriores de venta de entradas comenzarán en octubre, con la apertura del período de entrada Early Ticket Draw el lunes 27 de octubre. Más detalles sobre los plazos de venta de entradas y los productos están disponibles en FIFA.com/tickets.