Stephano Carrillo anota de nuevo en Países Bajos
El mexicano Stephano Carrillo volvió a hacerse presente en el marcador por segundo partido consecutivo, al anotar el gol del empate en la victoria 1-2 del FC Dordrecht sobre el Vitesse, este viernes en la Gelredome, resultado que refuerza su impacto inmediato tras llegar cedido por el Feyenoord.
Carrillo, quien ocupó el lugar del goleador Yannick Eduardo, ausente y cercano a una transferencia, apareció apenas iniciado el segundo tiempo para empujar el balón y firmar el 1-1, luego de que Dordrecht mostrara una versión completamente distinta tras el descanso en la Keuken Kampioen Divisie.
El tanto del delantero mexicano llegó apenas dos minutos después del reinicio, confirmando la mejoría del equipo visitante y dando continuidad a su racha goleadora, luego de haber marcado la semana anterior tras una prolongada sequía. Su respuesta deportiva supone una señal directa al Feyenoord, club propietario de su carta, en un momento clave de su adaptación al fútbol neerlandés.
Antes del descanso, el encuentro había sido adverso para el Dordrecht. Vitesse tomó ventaja con un disparo colocado de Alexander Büttner, en un primer tiempo con escasas ocasiones para los visitantes, que resintieron la ausencia de su máximo anotador.
En la segunda mitad, el Dordrecht asumió mayores riesgos, mejoró en asociación ofensiva y encontró recompensa. Tras el empate de Carrillo, el equipo mantuvo la presión y concretó la remontada al minuto 69, cuando Nick Venema definió de zurda tras una asistencia de Joey de Bie.
Aunque Venema y De Bie desperdiciaron opciones para ampliar la ventaja, el Dordrecht resistió el cierre ofensivo del Vitesse y aseguró tres puntos valiosos, incluso sin su artillero habitual.
Carrillo fue sustituido al minuto 64, dejando nuevamente su nombre en la hoja de anotadores y consolidando un inicio prometedor en su etapa con el FC Dordrecht.