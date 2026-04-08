Stephany Mayor confía en el Tri Femenil pese a bajas sensibles
La Selección Mexicana enfrentará sus próximos compromisos ante Islas Vírgenes y Puerto Rico con ausencias sensibles en su convocatoria. Jaqueline Ovalle, del Orlando Pride, y la delantera de Tigres, Diana Ordóñez, quienes causaron baja por lesión.
Ante este panorama, la veterana Stephany Mayor reconoció que se traba de jugadoras fundamentales, aunque recalcó que el equipo no busca reemplazarlas de forma individual. El apoyo se mantiene a distancia y lo que más importa es su recuperación tanto en sus clubes como con el Tri femenil.
"Tanto Jaqueline como Diana son fundamentales como cada una de nosotras, pero creo que dentro del grupo nunca vamos a suplirlas, nos apoyarán donde estén y lo importante es que se mejoren tanto en club como en selección".- Stephany Mayor
Scarlett Camberos aseguró que el grupo ––que está concentrado en el CAR–– está preparado para responder.
Stephany destacó la evolución del equipo dirigido por el español Pedro López desde la Copa Oro y explicó que el equipo está comprometido y ilusionado, conscientes de que jugarán como locales y con el respaldo de la afición primero el 10 de abril ante Islas Vírgenes, en Zacatecas, y luego el 18 de abril contra Puerto Rico, en Toluca como parte de los partidos clasificatorios de la Concacaf W, donde buscan el boleto al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
"Son partidos que nos llevan a un paso más que es en noviembre, tenemos en cuenta que somos locales y frente a nuestra gente. Estamos comprometidas e ilusionadas y tenemos un grupo muy basto para estos dos partidos", dijo Mayor en el Centro de Alto Rendimiento.