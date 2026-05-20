Stopira, un mundial más para el eterno de Cabo Verde

No intervalo do jogo contra a Líbia, o jogador Stopira foi homenageado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol



Após 16 anos ao serviço da Seleção Nacional, o defesa disse um adeus à Seleção como jogador



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