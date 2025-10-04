Sub-20, el desafío de la generación perdida
La Sub-20 mexicana es un espejo que rara vez refleja la imagen que el futbol mexicano desea ver. A medio camino entre la ilusión y la exigencia, este equipo ha funcionado como un puente frágil: demasiado grande para ser formativo, demasiado pequeño para ser consagratorio. Desde hace décadas, la categoría carga con una etiqueta ingrata: la de promesa incumplida.
Los números lo delatan. La Seleccion Mexicana Sub-20 se ha quedado varias veces en la orilla en Mundiales juveniles, víctima de eliminaciones prematuras o partidos en los que la ansiedad pesó más que la calidad. En 2009, fue eliminada en fase de grupos sin ganar un solo partido. En 2011, pese a la expectativa de jugar en casa tras el título Sub-17, se frenó en cuartos de final ante Brasil. En 2013, sufrió derrotas contra Grecia, Paraguay y Malí, todo antes de tiempo. Y en 2022 llegó la herida más profunda: fuera del Mundial Sub-20 2023 tras perder en penales contra Guatemala en el Premundial de Concacaf. Para un país que presume cantera, aquello fue un recordatorio de que la Sub-20 sigue siendo un terreno minado.
El contraste es doloroso. Nunca ha tenido el brillo mediático de la Sub-17, que gracias a dos títulos mundiales —Perú 2005 y México 2011— se convirtió en la categoría fetiche del aficionado. Tampoco la vitrina de la Sub-23, que alcanzó el oro olímpico en Londres 2012. La Sub-20 mexicana, en cambio, se mueve en la penumbra: suficiente para generar expectativas, no lo bastante para satisfacerlas.
Ahora, de cara a su crucial juego frente a la favorita Marruecos en el Mundial de Chile 2025, el foco vuelve a iluminarla. Hay nombres que invitan a mirar con atención. Gilberto Mora, delantero que carga con la responsabilidad del gol y se ha ganado la confianza del grupo como hombre de área. Obed Vargas, mediocampista que interpreta el juego desde la media y le da sentido a la transición ofensiva, número 8, nacido en Alaska, cuya potencia física y versatilidad le ofrecen al equipo un matiz distinto. A estos se suma el liderazgo de Eduardo Arce, técnico que asume la misión de rescatar una generación marcada más por las cicatrices que por los laureles.
México vuelve a poner sus esperanzas en una categoría que le debe demasiado a su historia. La pregunta es si esta vez la Sub-20 podrá desafiar a sus fantasmas y convertirse en un verdadero puente hacia la élite o si se volverá a quebrar bajo el peso de la expectativa.