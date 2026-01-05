Sudáfrica, rival de México en 2026, queda fuera de la Copa Africana
La selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, quedó eliminada en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones tras caer 2-1 ante Camerún.
El conjunto de los Leones Indomables, cinco veces campeón del torneo, impuso su mayor experiencia y jerarquía en la primera mitad con los goles de Junior Tchamadeu, futbolista del Stoke City, y Christian Kofane, atacante del Bayer Leverkusen. El primero llegó al minuto 30, tras una asistencia de Junior Kotto, mientras que el segundo se produjo poco después, luego de un centro por la izquierda de Mahamaodu Nagida.
Sudáfrica, tercera en la edición anterior del certamen, reaccionó en el complemento y estuvo cerca de forzar el empate gracias al empuje de sus atacantes y a la relajación del cuadro camerunés. El descuento llegó por conducto de Evidence Makgopa, quien definió tras un pase de Aubrey Modiba y metió de lleno a su equipo en el partido.
En el tramo final, el arquero Devis Epassy fue determinante para sostener la ventaja de Camerún, con un par de intervenciones clave que evitaron la igualdad sudafricana. Makgopa incluso tuvo la más clara para empatar, pero su remate se fue desviado cuando el partido agonizaba.
Bajo la atenta mirada del presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto’o, Camerún resistió la presión y selló su pase a los cuartos de final, donde se medirá el viernes en Rabat ante Marruecos, selección que previamente eliminó a Tanzania por 1-0.
Con esta eliminación, Sudáfrica cerró su participación en el torneo con dos victorias y dos derrotas, seis goles anotados y seis recibidos, mientras comienza a enfocar su preparación rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural de la justa.