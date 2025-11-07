Mundial Sub-17: supervivencia en el Desierto
El Aspire Zone es uno de los complejos deportivos más avanzados y lujosos del mundo. Este territorio de 2.5 kilómetros cuadrados de extensión cuenta con un centro de entrenamiento, un laboratorio de investigación sobre césped artificial, alojamiento cinco estrellas y un avanzado hospital de medicina deportiva. Ahí —no en el hospital, sino en el campo 2—, las selecciones Sub-17 de México y Costa de Marfil se juegan la supervivencia en este torneo.
México se condenó demasiado pronto a jugarse la existencia en la Copa del Mundo 2025 en Qatar. En la hoja de ruta trazada desde antes de tomar su vuelo de salida rumbo a esta aventura, el partido a jugarse hoy a las 08:45 horas, tiempo de la CDMX, se vislumbraba como un duelo para asegurar la clasificación y, quizá, el primer lugar del Grupo F. Sin embargo, ahora las condiciones obligan al Tricolor a activar ya el modo supervivencia.
Dos errores defensivos cuando mejor jugaba México frente a Corea del Sur durante su partido inaugural el lunes anterior fueron su guillotina. Los yerros fueron letales, no solo por terminar en gol, sino por el momento en el que ocurrieron.
Primero al minuto 19, cuando los pupilos de Carlos Cariño ya comenzaban a imponerse tácticamente y, después, al minuto 49, recién de regreso de la charla técnica de mitad del partido cuando ya se había conseguido emparejar el marcador gracias al remate de Aldo De Nigris.
El encuentro inaugural fue un duro repaso al abc del balompié: los goles fallados te harán mucha falta cuando el cronómetro llegue a los 90 minutos de juego. Y así fue. Así es ahora, minutos antes del partido decisivo de hoy, que no es el último.
El Tricolor, dos veces campeón en la historia en la categoría de esta Copa del Mundo —Perú 2005 y México 2011—, debe estar muy atento este día a la velocidad de los delanteros de Costa de Marfil, sobre todo de Bakary Kebe, atacante vertical, poderoso y de buen salto. El juego de los africanos no está cimentado en un futbol combinativo, para nada: lo de ellos es el salto directo de líneas, el intento de filtrar un balón para aprovechar las zancadas de su atacante o dividir la pelota para ganar en la recuperación.
México no se puede permitir volver a equivocarse en una salida o en la marca y despeje tras un tiro de esquina, como sucedió frente a Corea del Sur. El Tricolor debe salir a este Campo 2 del complejo Aspire Zone decidido a batirse en un duelo ríspido, porque enfrente se las verá contra once robles, algo torpes con el balón, pero imponentes en el cuerpo a cuerpo.
"Veo mucho mejor al equipo para este segundo partido. Lo han entendido mejor y saben de la importancia de este juego. Aquí solo podemos pensar en ganar"- Carlos Cariño / DT México Sub-17
Ahora bien, si los mexicanos mostraron imprecisiones muy costosas en el sector bajo, lo de Costa de Marfil fue un desorden completo. El once africano terminó su presentación con cinco goles en contra de Suiza, líder del grupo y rival de Corea del Sur en el otro duelo de este grupo.
México, al igual que ocurrió frente a los asiáticos, tendrá mayor posesión del balón, pero necesita, además, tener también más picardía y profundidad. Debe abrir espacios para llegar a la zona de definición con más claridad y, por supuesto, ser certero.
Hoy debe ser el día para Gael García, de Chivas, e Iñigo Borgio, del Leganés. Ambos deberán cargar con la responsabilidad y el peso de manejar los tiempos y el control del mediocampo, desde donde debe brotar el fruto que alimente a Aldo De Nigris y quizá, si Cariño se anima a darle la titularidad, a Matías Vuoso.
México no llegó a Qatar como una de las selecciones favoritas. Alemania, Brasil, Argentina, España y Francia tienen ya ese valor coral; sin embargo, tampoco se viajó en plan turístico. Hoy el Tricolor juega su primera final, y un buen resultado, combinado con un empate entre Suiza y Corea del Sur, pondría de nuevo el futuro dentro del torneo en manos del equipo nacional.
Claves del partido para México
- Imponer ritmo. México debe mantener el balón en el piso y abrir espacios. De Nigris y quien le acompañe en el ataque necesitan jugar entrelíneas para aprovechar las carencias técnicas de los marfileños. De ninguna forma deben permitir el cuerpo a cuerpo.
- Controlar el mediocampo. Debe surgir el talento de Gael García e Íñigo Borgio para controlar el balón. Quien sabe controlar los tiempos suele tener la llave para los espacios. México debe evitar la circulación estéril de la pelota; necesita juntar sus líneas y combinar entre sí.
- Evitar regalar opciones. Costa de Marfil aspira a tres situaciones de juego: balón parado para buscar explotar su potencia física en el juego aéreo; recuperar un balón en la salida mexicana para tomar mal parada a la zaga con un tiro lejano, y un contraataque.
Dónde ver el partido
El juego entre México y Costa de Marfil se jugará en el Campo 2 del Aspire Zone a partir de las 08:45 tiempo de la CDMX. Se podrá seguir en vivo a través de TUDN y la plataforma VIX.