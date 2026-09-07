¡Suspenden el Atlante femenil vs Bravas! Conoce la nueva fecha del partido
Atlante femenil y FC Juárez deberán esperar para disputar su partido de la Jornada 6 del Apertura 2026. Las condiciones climatológicas en la Ciudad de México provocaron la reprogramación del encuentro para este martes 8 de septiembre a las 12:00 horas.
Ambos equipos llegaron en tiempo y forma a las instalaciones. A las 15:45 horas, momento pactado para el inicio del duelo, algunas jugadoras y los cuerpos técnicos de los dos clubes salieron a revisar la cancha.
Aunque en ese momento ya no llovía, las condiciones del terreno de juego y los pronósticos meteorológicos llevaron a las directivas y autoridades correspondientes a determinar que el encuentro no se disputara durante la tarde del lunes. La prioridad fue evitar cualquier riesgo para las futbolistas, los cuerpos técnicos y los presentes.
¿Cuándo se jugará el Atlante vs Bravas?
La Liga Femenil confirmó posteriormente que el compromiso se celebrará al mediodía del martes y que con este encuentro concluirá oficialmente la sexta jornada del campeonato.
¿Cómo van en el Grupo A?
El partido resulta importante para ambos conjuntos dentro del Grupo A. FC Juárez ocupa la cuarta posición con nueve puntos después de cinco encuentros, por lo que una victoria le permitiría llegar a 12 unidades y acercarse al Toluca, que marcha tercero con 13.
Atlante, por su parte, se encuentra en el octavo lugar con tres puntos y una diferencia de cinco goles en contra. Las capitalinas buscarán su segundo triunfo del torneo para alcanzar las seis unidades y acercarse a León y Santos Laguna.
Así, Bravas y Atlantistas regresarán a la cancha este martes para completar una jornada que la lluvia se empeñó en mandar a tiempo extra.