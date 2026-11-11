‘¿Te puedo llamar Niña de Oro?’; Hugo Sánchez ‘transfirió’ título a Charlyn en Investidura del Salón de la Fama

Hubo lágrimas, recuerdos, agradecimientos y leyendas de distintas generaciones, pero uno de los momentos más significativos de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol, que celebró sus 15 años de existencia en Pachuca este martes, ocurrió cuando Hugo Sánchez y Charlyn Corral compartieron el escenario.

La delantera mexicana recibió un homenaje por su reciente conquista del Balón de Oro, mientras que el ex futbolista del Real Madrid fue reconocido por los 50 años de su debut en Primera División.

Hugo Sánchez, una figura que siempre ha cuidado su imagen y el lugar que ocupa en la historia del futbol nacional, tuvo entonces un gesto especial hacia Corral, ya que después de elogiar su trayectoria, le preguntó: “¿Te puedo llamar Niña de Oro?”

La frase tuvo un significado que fue más allá del cumplido, pues fue pronunciada por el hombre que convirtió el apodo de Niño de Oro en parte de su identidad futbolística. Fue una forma de reconocer en Charlyn a una heredera de su ambición, talento y protagonismo internacional.

Las lágrimas de Chaco Gimenez y Ramón Morales

Si el encuentro entre Hugo y Charlyn representó el diálogo entre generaciones, las palabras de los nuevos integrantes del Salón de la Fama recordaron que detrás de las grandes carreras también hay historias personales.

Christian “Chaco” Gimenez fue uno de los protagonistas más emotivos de la noche, ya que desde que tomó el micrófono, bromeó con que difícilmente podría respetar los dos minutos que le habían asignado para su discurso, porque eran demasiadas las personas a las que quería agradecer.

Y no tardó en quebrarse, pues entre recuerdos y agradecimientos, el exfutbolista argentino naturalizado mexicano dejó ver cuánto significaba para él recibir un reconocimiento a una trayectoria que lo convirtió en uno de los jugadores más queridos de su generación.

Algo parecido ocurrió con Ramón Morales, el histórico mediocampista del Guadalajara que recordó sus primeros pasos en el futbol, el papel de su familia y las personas que lo acompañaron durante su carrera.

Pero su mensaje más significativo no tuvo que ver con títulos, partidos o reconocimientos. Morales habló del legado que deseaba dejar y de una aspiración mucho más sencilla que cualquier logro deportivo: que quienes lo conocieron pudieran recordarlo como un buen hombre.

Las emociones también alcanzaron a Fabián Estay, el exfutbolista chileno que aprovechó su discurso para dirigirse a su madre, presente entre el público, y decirle que la amaba.

De Bebeto a Davor Šuker, una noche de figuras mundiales

La ceremonia, en la que Javier "Chicharito" Hernández participó como un conductor sorpresa, comenzó con la investidura del brasileño Bebeto, campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y protagonista de una de las generaciones más recordadas de la selección de Brasil.

A lo largo de la noche también fueron reconocidas figuras internacionales como el peruano Teófilo Cubillas, el brasileño Sócrates y el peruano histórico de Tigres, Jerónimo Barbadillo.

En el caso de Sócrates, fallecido en 2011, el reconocimiento fue recibido por su hijo, quien tomó la palabra en representación de uno de los futbolistas más emblemáticos de Brasil, recordado tanto por su talento como por su personalidad fuera de la cancha.

Entre las mujeres investidas estuvieron la japonesa Homare Sawa, campeona del mundo en 2011 y una de las grandes figuras históricas del futbol femenil, y la mexicana Mónica Vergara.

También fue reconocido de manera póstuma Ignacio Flores, histórico futbolista de Cruz Azul. Entre otras figuras investidas que no pudieron acudir a Pachuca estuvieron Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero y Fernando Torres estuvieron entre los grandes nombres reconocidos en ausencia.

Tampoco asistió Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca, quien explicó mediante un video que un asunto familiar le impedía estar presente.

El cierre quedó reservado para Davor Šuker, el histórico delantero croata que brilló con el Real Madrid y fue máximo goleador del Mundial de Francia 1998.

Su investidura puso el punto final a la ceremonia, acompañada de una expresión del propio delantero con el que resumió el ambiente de cercanía con el que fueron recibidas las figuras internacionales: “Suker, hermano, ya eres mexicano”.